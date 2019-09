Der Schweizer Logistiker Kühne und Nagel erweitert seine Kapazitäten in Luxemburg.

Drittes Warenlager in Contern

Der Schweizer Logistiker Kühne und Nagel erweitert seine Kapazitäten in Luxemburg.

(MeM) - Mit einer neuen, dritten Lagerhalle in Contern soll die K+N-Logistikfläche in Contern auf insgesamt 280.000 Quadratmeter erhöht werden. Der offizielle Spatenstich fand am Dienstag statt, wie der Logistiker am Mittwoch mitteilte.

Das neue Lager soll 20.000 Quadratmeter umfassen, hat 20 Laderampen und ist erweiterbar auf 30 000 Quadratmeter Lagerkapazität. Während die zweite Lagerhalle, die Kühne und Nagel 2016 mit einer Lagerfläche von 46 000 m2 in Contern errichtete, vor allem als Logistikcenter des Roboterherstellers Fanuc mit Europasitz in Echternach dient, wird die neue dritte Halle das europäische Distributionszentrum des Schweizer Laufschuhherstellers ON beherbergen, der weltweit rund 5 000 Sportgeschäfte beliefert und auch ein reges E-Commerce-Geschäft betreibt.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll die Frachthalle eröffnet werden.

Asset Light-Modell

Bauherr und Finanzier des neuen zweistelligen Millioneninvestments in Contern ist die Baugesellschaft Hellmich-Unternehmensgruppe aus Deutschland, die das Warenlager baut und an Kühne und Nagel weitervermietet, so wie bereits bei den beiden anderen Lagerhallen zuvor geschehen.

Logistikbranche : Kuehne+Nagel baut Standort Contern aus Der Logistikkonzern Kuehne+Nagel will seine Aktivitäten in Luxemburg deutlich ausweiten. In Contern wird ein neues Warenlager gebaut. In den kommenden Jahren sollen rund 200 neue Arbeitsplätze entstehen.

Tobias Jerschke, Geschäftsführer von Kühne und Nagel BeLux, mit etwa 2.000 Mitarbeitern in Belgien und rund 680 in Contern, hofft nun, dass der lang diskutierte Plan eines Autobahnanschlusses von Contern in absehbarer Zeit Wirklichkeit wird.

Auf Nachfrage meint Jerschke dazu nur: „Kühne und Nagel, der Business Club Contern und die Gemeinde Contern sind an einer höheren Priorisierung des eigenen Autobahnanschlusses von Contern interessiert.“

Kühne und Nagel ist mit 1 300 Niederlassungen in über 100 Ländern weltweit in Luft-, See- und Straßentransport aktiv und zählt mit 82.000 Mitarbeitern zu den größten Unternehmen der Logistikbranche. In Luxemburg ist der Konzern seit 1970 aktiv.