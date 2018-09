Stabile Perspektiven und eine gesunde Finanzpolitik sind für die Experten von Fitch ausschlaggebend für eine AAA-Bestnotierung.

Dritte Ratingagentur gibt Luxemburg Bestnote

Teddy JAANS

Nach den Ratingagenturen DBRS und S&P, bestätigt nun auch Fitch mit einer AAA-Notierung für Luxemburg die gute Gesundheit der Wirtschaft im Großherzogtum und die damit verbundene solide Aufstellung der Staatsfinanzen. Die Notierungen sagen an und für sich aus, wie kreditwürdig die bewerteten Länder sind, sie sind aber auch ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Aufstellung der Staaten.



Unter allen Ländern, die sich über eine AAA-Bewertung freuen können, habe Luxemburg mit 23 Prozent des Bruttoinlandsproduktes die niedrigste Verschuldung, kommentiert das Finanzministerium die Bewertung am Samstag.



Laut Fitch dürfte das Wachstum, das 2017 bei 2,3 Prozent lag, im Jahr 2018 auf 3,5 Prozent steigen und sich in den darauffolgenden Jahren bei drei Prozent einpendeln. Damit läge das Großherzogtum auch in dieser Hinsicht über dem Mittelwert der anderen AAA-Länder, die ein Wachstum von 2,1 Prozent verbuchen können.

Der Bankenplatz, so Fitch, stehe weiterhin für Wachstum und neue Arbeitsplätze in Luxemburg. Risiken für das Wohlergehen des Landes sehen die Experten in einem unkontrollierten Brexit oder in weiteren Abschottungen großer Wirtschaftsräume durch Strafzölle oder Beschränkungen.