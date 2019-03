Doppel-Spiel

Besser spät als nie: Am Dienstag hat die Europäische Kommission ihre Sicherheitsempfehlungen für den neuen 5G-Mobilfunkstandard vorgestellt.

Dass sich am Dienstag nun die Europäische Kommission endlich dazu durchgerungen hat, Sicherheitsempfehlungen für den Aufbau der5G-Netze vorzulegen, war angesichts der in mehreren EU-Mitgliedstaaten längst geführten Diskussionen an der Zeit. Aber besser spät als nie. Die zentrale Botschaft: Europa ist wachsam, wenn es um die Netzausrüster und deren Technologien geht. Ein Signal, das sich klar an China und vor allem an den Telekommunikationsgiganten Huawei richtet.

Zur gleichen Zeit saßen Frankreichs Staatspräsident Macron, die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, Kommissionschef Juncker und Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag gemütlich im Elyséepalast beisammen – alles rein informell, versteht sich ...