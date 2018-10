Liefert der Automatisierungsspezialist Fanuc einen neuen Roboter direkt von seiner Fabrik in Japan an den Kunden, dauert das bis zu sechs Monate. Durch das neue Zentrallager in Contern ist jetzt eine Lieferzeit von vier bis sechs Wochen möglich.

Domo arigato, Mr. Roboto

Marco MENG Liefert der Automatisierungsspezialist Fanuc einen neuen Roboter direkt von seiner Fabrik in Japan an den Kunden, dauert das bis zu sechs Monate. Durch das neue Zentrallager in Contern ist jetzt eine Lieferzeit von vier bis sechs Wochen möglich.

Basierend auf Prognosen, die in Kommunikation mit den Kunden erstellt werden, liefert Fanuc die Grundversion seiner Industrieroboter nach Rotterdam mit dem Schiff, bevor sie mit dem Zug nach Trier und von dort aus mit dem Lastwagen nach Contern gebracht werden ...

