Domino's Pizza kommt nach Luxemburg-Stadt

(SC) - Die Pizza-Kette "Domino's" wird demnächst die Türen ihrer ersten Filiale im Großherzogtum öffnen. Bereits Mitte Februar war auf der Facebook-Seite von "Domino's Pizza" Luxemburg eine Werbung mit einem "Coming Soon"-Schild zu sehen. Jetzt werden auf der luxemburgischen Website der Restaurantkette Arbeitsplätze in der neuen Filiale ausgeschrieben.

In der Avenue Monterey in Luxemburg-Stadt hängt mittlerweile auch schon das "Domino's"-Schild über dem zukünftigen Lokal, in dem früher mal die "Arizona Bar" war.

Wie RTL die Benelux-Pressesprecherin des Betriebs zitiert, soll das neue Restaurant Mitte Dezember öffnen. Im Lokal sollen rund 20 Personen eingestellt werden, die zunächst noch angelernt werden müssen. Das Restaurant soll später Platz für rund 50 Gäste bieten.

Das Hauptaugenmerk des Betriebs liegt allerdings in Hauslieferungen: Eine Flotte an Lieferanten soll ab Dezember auf Motorrollern und E-Bikes unterwegs sein. Das selbstgesteckte Ziel: Lieferungen sollen rund neun Minuten nach Zubereitung an der gewünschten Adresse sein.