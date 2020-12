Doctena: Immer mehr Videosprechstunden bei Ärzten

Seit Beginn der Corona-Pandemie boomt die Videosprechstunde beim Arzt. Die Luxemburger Firma Doctena, die auf die Online-Terminvereinbarung spezialisiert ist, hat Ende März die Videokonsultation in ihr Angebot aufgenommen.

Die Luxemburger Firma Doctena hat sich in nur wenigen Jahren mit mehr als 1,4 Millionen verwalteten Arztterminen pro Monat in sechs Ländern zu einem der führenden Anbieter von Online-Terminvereinbarungen in der Gesundheitsbranche entwickelt.

Und damit nicht genug: Während der Corona-Krise hat das 2013 von Alain Fontaine, Patrick Kersten und Marc Molitor gegründete Start-up-Unternehmen neue Dienstleistungen eingeführt, um der voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen Rechnung zu tragen ...