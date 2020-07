Diversity Management: Die Kraft der kleinen Unterschiede

Vielfalt ist eine Ressource - wenn Unternehmen damit umgehen können. Inklusion ist in der Corona-Krise gefragter denn je.

„Ich bin der Beweis dafür, dass es funktioniert“, sagt Aissata Coulibaly. Die 38-Jährige sitzt in einem geblümten Kleid an einem üppig gedeckten Frühstückstisch in einem der oberen Stockwerke von Ernst&Young (EY) über Luxemburg-Stadt.

Die Tür zu diesem Bereich mit den roten Tapeten ist so schwer, dass man sofort versteht, dass nicht jeder hier reinkommt ...