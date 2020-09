Disney+: Krisenstimmung im Magic Kingdom

Der Luxemburg-Start von Disney+ kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für den Konzern.

Für 6,99 Euro im Monat erhalten Zuschauer aus dem Großherzogtum seit Mitte September Zutritt zum „Magic Kingdom“. Denn Disney geht nun auch hierzulande mit seinem Streaming Dienst Disney+ an den Start. Cineasten erhalten mit dem Abonnement Zugriff auf über 700 Filme und 160 Serien, darunter einige der größten Blockbuster der Kinogeschichte und einige eigens für den Dienst produzierte Inhalte wie das Star Wars Spin-Off „The Mandalorian“, das im Oktober mit Staffel 2 in die nächste Runde geht.

Nachdem der Mickey-Mouse-Konzern in anderen europäischen Märkte wie Deutschland bereits im März mit seinen Online-Angebot an den Start ging, betritt Disney nun endlich auch im Großherzogtum den heiß umkämpften Markt der Streaming-Dienste, in dem die Platzhirsche wie Amazon und Netflix sowie der andere Newcomer AppleTV+ um die Aufmerksamkeit und die Geldbeutel der Zuschauer ringen ...