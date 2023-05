Der bisherige Direktor vom flämischen Institut für technologische Forschung übernimmt damit die Nachfolge von Thomas Kallstenius.

Personalie

Dirk Fransaer wird neuer Interims-Chef des LIST

Der bisherige Direktor vom flämischen Institut für technologische Forschung übernimmt damit die Nachfolge von Thomas Kallstenius.

(he) – Wie der Verwaltungsrat des Luxembourg Institute of Science and Technolgy (LIST) am Dienstagnachmittag mitteilt, wird Dirk Fransaer zum 1. Juni Generaldirektor ad interim der Forschungseinrichtung. Der belgische Forscher verfügt laut LIST „über eine große Erfahrung in der Welt der Forschungs- und Technologieorganisationen, die er bei LIST einbringen wird“.

Von April 2001 bis Mai 2023 war Fransaer geschäftsführender Direktor von VITO, dem flämischen Institut für technologische Forschung, dem größten belgischen Forschungsinstitut auf dem Gebiet der nachhaltigen Produktion und der sauberen Technologien. Davor arbeitete er als Assistenzprofessor an der Universität Gent im Bereich der Hydraulikforschung, bei Baxter, einem großen US-Pharmaunternehmen, an künstlichen Organen und 13 Jahre lang im Bereich der Luft- und Satellitenfernerkundung.

Abschlüsse in Bauingenieurwesen und in biomedizinischer Technik

Fransaer ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Universität Antwerpen und Mitglied der Königlichen Flämischen Akademie Belgiens für Wissenschaft und Kunst. Zu seinen beruflichen Erfahrungen gehören auch der Aufbau von Forschungskooperationen mit der Industrie, die Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern der Europäischen Kommission und Kontakte auf UN-Ebene zu Fragen der Nachhaltigkeit und der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Der Belgier verfügt über Abschlüsse in Bauingenieurwesen der Universität Gent (1980) und in biomedizinischer Technik der KU Leuven (1985) und hat das Vlerick Advanced Management Program an der Vlerick School of Management in Leuven absolviert. Mit der Einstellung von Dirk Fransaer als Interims-Chef und Nachfolger von Thomas Kallstenius kann das LIST nach eigener Aussage „in aller Ruhe nach einem neuen Generaldirektor und einem stellvertretenden Generaldirektor suchen, wie es das neue Gesetz über die öffentliche Forschung in Luxemburg vorsieht“.

Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Das LIST ist eine Forschungs- und Technologieorganisation, die dem Ministerium für Hochschulbildung und Forschung untersteht. Mit seinen 680 Mitarbeitern ist das LIST in den Bereichen Informatik, Materialien, Weltraumressourcen und Umwelt tätig und arbeitet an der gesamten Innovationskette: Grundlagen- und angewandte Forschung, Inkubation und Technologietransfer.





