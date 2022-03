Digitale Plattform vermittelt Verwaltungsräte

Hohe Gehälter als Beamter "Der Spiegel" nimmt sich Etienne Schneider vor

Dass Beamte, die in Luxemburg in Verwaltungsräten sitzen, ordentlich verdienen, ist kein Geheimnis. Der Nähe zwischen Politik und Unternehmen widmet sich "Der Spiegel" in seiner neuesten Ausgabe am Beispiel von Wirtschaftsminister Etienne Schneider.