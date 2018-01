An Silvester und Neujahr wurden wieder jede Menge Glückwünsche verschickt - auch in digitaler Form. Davon profitieren die Telekommunikationsanbieter. Sie stellen allerdings fest, dass die Zahl der SMS, die zum Jahreswechsel verschickt werden, weiter sinkt. Bei Tango spricht man von einem Rückgang von 20 Prozent, Orange stellt einen Rückgang von 12 Prozent fest.



Um Glückwünsche zu verschicken, wird am Jahresende auch auf das mobile Internet zurückgegriffen. Bei Tango stieg die Nutzung des mobilen Datenvolumens an Silvester kurz nach Mitternacht um 30 Prozent, bei Orange stieg sie um 45 Prozent (im Jahr davor war es ein Plus von 29 Prozent).

Viele Nutzer greifen aber auch immer noch zum Hörer: Bei Orange stellte man fest, dass die Zahl der Anrufe an Weihnachten um 5,6 Prozent gestiegen und dann um 43 Prozent nach Neujahr gefallen ist. Bei Tango stellte man für Silvester eine Steigerung von 4 Prozent bei den Anrufen nach Mitternacht statt.



Zu größeren Problemen oder Ausfällen kam es dieses Jahr nicht. Die Firmen berichten, dass sie die zusätzlichen Anrufe und Nachrichten gut durchstellen konnten.



