(M.G.) - Wirtschaftsminister Étienne Schneider verkündete am Mittwoch Morgen, dass die russische Firma OCSiAl in Differdingen eine neue Produktionsstätte aufbauen wird. In dieses Unterfangen investiert das Unternehmen rund 100 Millionen Euro und wird etwa 200 neue Arbeitsplätze schaffen.



OCSiAl ist weltweit die erste Firma, der es gelungen ist Nanoröhrchen aus Kohlenstoff in größeren Mengen zu produzieren und damit den Preis wesentlich zu verringern.



Die Anwendungsbereiche für diese Kohlenstoffnanoröhrchen sind vielseitig. Was für das bloße Auge aussieht wie ein schwarzes Puder, kann anderen Produkten, wie Reifen, PVC oder Plastikprodukten beigemischt werden. Die Innovation dabei ist, dass nur sehr wenig davon benötigt wird und das Endprodukt dadurch auch in hellen Farben produziert werden kann.