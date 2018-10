„Dieses Abkommen ist eine Luftnummer“

Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch empört sich über das selektive Diesel-Paket der deutschen Regierung und fordert eine europäische Lösung.

„In den USA sind die Autokonzerne infolge des Dieselskandals hart bestraft worden. Wenn ich das als Vergleich nehme, dann komme ich zwangsläufig zu dem Schluss, dass wir hier in Europa nicht das tun, was eigentlich getan werden müsste“, so Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch am Mittwoch im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.



Wenn der europäische Binnenmarkt funktionieren solle, so wie dies jenseits des Atlantiks der Fall sei, dann müssten die Verbraucher auch hier in Europa gegenüber den inakzeptablen Machenschaften der Autokonzerne in Schutz genommen werden, anstatt die Verursacher zu schützen ...