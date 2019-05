Ab Mitternacht kostet der Liter Dieselkraftstoff zweieinhalb Cent mehr.

Dieselpreis steigt ab Samstag

Ab Mitternacht kostet der Liter Dieselkraftstoff zweieinhalb Cent mehr.

(mth) - Ab Samstag steigt der Literpreis für Diesel in Luxemburg um 2,5 Cent. Ein Liter Dieselkraftstoff wird ab Mitternacht in der Nacht zum Samstag also 1,143 Euro kosten.

Auch der Preis für Erdgas (CNG) wird steigen. Ein Kilogramm Erdgas kostet ab Samstag 80 Cent.