Dieselkraftstoff wird teurer

In der Nacht zum Samstag steigt der Dieselpreis erneut an.

(mth) - Der Preis für Dieselkraftstoff steigt in der Nacht zum Samstag leicht an. Ab Mitternacht kostet ein Liter Diesel dann 1,103 Euro, also ein Aufschlag von 1,8 Cent pro Liter.