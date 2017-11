(ham) - „Wer uns mit dem deutschen Unternehmen vergleicht, hat etwa Illegales geraucht“: So reagierte Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne Anfang des Jahres, als die US-Behörden seinen Konzern verdächtigten, im gleichen Stil wie Erzrivale Volkswagen bei den Abgaswerten von Dieselautos geschummelt zu haben. Es sollte nichts dienen: Im Mai wurde „Fiat Chrysler Automobiles“ (FCA) in den USA wegen Verstößen gegen das Luftreinhaltegesetz verklagt. Zuvor waren bereits Ermittlungen in weiteren Ländern in die Wege geleitet worden, z.B. in Frankreich.

Und diese dürften dem Konzern laut der Tageszeitung „Le Monde“ teuer zu stehen kommen: Bis zu 9,62 Milliarden Euro drohen den Italo-Amerikanern im Falle einer Verurteilung. Das geht aus der Anklageschrift der französischen „Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes“ hervor. Der Bericht ist das Kernelement der Ermittlungen, die im März 2017 wegen arglistiger Täuschung von der Staatsanwaltschaft in Paris eingeleitet wurden.

Die Behörden gehen davon aus, dass der italienisch-amerikanische Autokonzern sogenannte „Defeat Devices“, also Abschalteinrichtungen in rund 104 000 Dieselwagen installiert hat, um bei Emissionstests zu schummeln. Durch die Software, an deren Entwicklung wie schon bei VW auch der Zulieferer Bosch beteiligt gewesen sein soll, ist die Luftverpestung im Normalbetrieb laut EPA deutlich höher als im Testmodus.

Damit ist FCA neben der PSA-Gruppe (Peugeot), Renault und Volkswagen bereits der vierte Automobilhersteller, der im Zuge der Dieselgate-Affäre wohl zur Kasse gebeten wird. Unter den betroffenen Fahrzeugen befinden sich zwei Bestseller der Gruppe, der Jeep Cherokee und der Fiat 500X. Laut der Staatsanwaltschaft beläuft sich der in diesem Zusammenhang generierte Umsatz aus den letzten drei Jahren auf 152 Millionen Euro.

Neben der arglistigen Täuschung muss sich FCA aber auch noch wegen der mutmaßlichen Behinderung der Ermittlungen verantworten. In diesem Zusammenhang drohen nochmals 300 000 Euro Strafe sowie zwei Jahre Haft.