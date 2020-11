Die Regierung hat am Freitag neue Unterstützungsmaßnahmen für krisengeschüttelte Unternehmen vorgestellt - erstmals wird auch auf Basis von ungedeckten Kosten eine Hilfe berechnet.

Diese neuen Hilfen gibt es für Unternehmen

Viele Unternehmen bekommen seit Monaten die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Um diese Folgen etwas abzufedern, haben Minister für Mittelstand Lex Delles (DP), Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) und Kulturministerin Sam Tanson (déi Gréng) am Freitag neue Hilfsmaßnahmen vorgestellt – erstmals wird auf Basis von den ungedeckten Kosten, die die Unternehmen seit Monaten tragen, eine Hilfe berechnet.

„Wir sind uns bewusst, dass die Pandemie große Folgen für die Wirtschaft hat“, stellte Delles klar. Deshalb wurde nun entschieden, die besonders hart getroffenen Unternehmen weiter zu unterstützen.

Konkret: Die Möglichkeit, von den Hilfen aus dem „Fonds de relance et de solidarité pour les entreprises“ zu profitieren, wird bis März 2021 verlängert. Die Hilfen richten sich diesmal nicht nur an Unternehmen aus dem Tourismussektor, der Kultur- und Event-Branche und den Horeca-Betrieben. Auch für den Einzelhandel und die Weiterbildungseinrichtungen kommen diese Hilfen zugute. Zwischen Dezember 2020 und März 2021 können Betriebe mit einem Umsatzverlust von mindestens 25 Prozent die Hilfe beantragen – es gibt 1.250 Euro pro Monat für jeden Beschäftigten, der weiterhin arbeitet, oder 250 Euro pro Monat für die Angestellten, die in Kurzarbeit sind.

Die Maßnahmen im Überblick: - Die Hilfen für besonders hart getroffene Betriebe, die unter den „Fonds de relance et de solidarité pour entreprises“ fallen, werden bis März 2021 verlängert.

– Eine neue Hilfe wird eingeführt. Diese sieht für krisengeschüttelte Unternehmen eine Beteiligung an den Fixkosten bis März 2021 vor.

– Die Kurzarbeitmaßnahmen, die staatliche Bürgschaftsregelung für neue Bankkredite, die Möglichkeit von einem Kapitalzuschuss in Form eines rückzahlbaren Vorschusses von bis zu 800.000 Euro zu profitieren, die Unterstützungsmaßnahmen für Investitions- oder Forschungsprojekte von Produkten zur Bekämpfung der Gesundheitskrise und die Beihilfen zur Förderung von Investitionen werden bis Juni 2021 verlängert.

- Das Programm „Fit 4 Resilience“ wird bis Dezember 2021 verlängert.

Dazu hat die Regierung eine neue Hilfe entwickelt, die auf Basis der Kosten der Unternehmen berechnet wird. Von dieser Finanzspritze können Unternehmen aus dem Tourismussektor, der Kultur-, Event– und Entertainement-Branche sowie Weiterbildungseinrichtungen profitieren.

Die Betriebe können Kapitalzuschüsse beantragen, die auf Grundlage ihrer Kosten berechnet werden. Unternehmen, die zwischen November 2020 und März 2021 einen Umsatzverlust von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Monat im Jahr 2019 nachweisen können, dürfen auf eine Beteiligung des Staates bei ihren Kosten hoffen. Für Mikrounternehmen gibt es maximal 20.000 Euro, für kleine Unternehmen 100.000 Euro, für mittlere bis großere Unternehmen liegt die Obergrenze bei 200.000 Euro.

Die Beihilfen sind allerdings nicht kombinierbar – „Unternehmen, die die Kriterien für beide Hilfen erfüllen, müssen das Instrument aussuchen, das für ihre Situation am besten geeignet ist“, erklärten die Regierungsmitglieder in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Berufsverbände sind zufrieden (mab/mbb) - In einer ersten Reaktion zeigten sich der Präsident der „Luxembourg Event Association“ (LEA), Charles Schroeder, der Generalsekretär des Verbandes der Hoteliers, Restaurantbesitzer und Cafetiers (Horesca), François Koepp, und der stellvertretende Direktor des Handelsverbandes „Confédération luxembourgeoise du commerce“ (CLC), Claude Bizjak, zufrieden mit den neuen Hilfen. „Das hat die Regierung gut gemacht. Damit können wir überleben“, erklärt Charles Schroeder. „Wir haben die vergangenen Wochen die Luft angehalten und uns gefragt, was auf uns zukommt. Jetzt wissen wir: Die Politik hat uns wirklich zugehört.“ Die Hauptforderung der Eventbranche war, dass es neben dem Kurzarbeitergeld, das die Personalkosten abfedert, auch ein Instrument geben muss, das die Unternehmen bei den Fixkosten entlastet. Die angekündigten nichtrückzahlbaren Direkthilfen leisten genau das. Die Laufzeit der Hilfe geht bis Ende März. Das gebe die nötige Planungssicherheit, so Schroeder. „Nach Ostern hoffen wir, dass wir wieder arbeiten können.“ „Wir sind für jede Hilfe dankbar“, so auch François Koepp. „Die vielen Treffen mit der Regierung haben sich ausgezahlt – die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert.“ Die Unterstützungsmaßnahmen würden besonders der hart getroffenen Hotellerie zugutekommen. „Für Hotels in der Stadt ist die Situation kritisch“, heißt es. „Die Bettenauslastung liegt im Schnitt bei weniger als 25 Prozent.“ In vielen Betrieben würden nur noch die Tourismusgutscheine, die im Somer von der Regierung verteilt worden waren, für ein wenig Kundschaft sorgen. Koepp zeigt sich dennoch verwundert, dass die Beteiligung an den Fixkosten nur für Unternehmen mit einem Umsatzverlust von mindestens 40 Prozent infrage kommt. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass die Hilfen schon bei einem Umsatzverlust von 30 Prozent greifen.“ Auch der Handel kann nun vom „Fonds de relance et de solidarité“ profitieren. „Die Hilfen waren dringend nötig. Wir freuen uns, dass wir gehört wurden“, sagt Claude Bizjak. „Viele Firmen stehen mit dem Rücken zur Wand. Bisher ging es vor allem darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Jetzt wird da angesetzt, wo der Schuh am meisten drückt: bei den Fixkosten.“

