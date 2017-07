(miz) - Sie sind zu einer Art modernem Flohmarkt avanciert: Auf Onlineplattformen wie Ebay verkaufen Privatleute alles, was sie nicht mehr brauchen – in der Hoffnung, dass jemand anderes noch ein paar Euro dafür zahlt. Alleine die Luxemburger Facebook-Gruppe „She sells her mess“ zählt aktuell etwa 53 500 Verkaufsartikel. Angeboten werden unter anderem Kosmetik, Kleidung und Accessoires, Autos oder Möbel.



Auffällig ist: Nicht nur Produkte aus zweiter Hand werden ins Netz gestellt, einige User bieten auch Dienstleistungen auf den Plattformen an ...