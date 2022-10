Die Maßnahme soll zur Senkung der Preise für Verbraucher beitragen. Die Märkte haben darauf bereits reagiert.

15 Millionen Barel

Die USA zapfen weiteres Öl aus der strategischen Reserve ab

(AFP) – Die USA werden weitere 15 Millionen Barrel aus ihren strategischen Reserven anzapfen, um die Ölpreise zu senken, und Präsident Joe Biden schließt nicht aus, dass er noch mehr anzapfen wird, wie ein Regierungsbeamter am Dienstag sagte. Diese neue Entnahme, die im Dezember erfolgen soll, ist die letzte Tranche des Programms, das der amerikanische Staatschef im Frühjahr angekündigt hatte und das insgesamt 180 Millionen Barrel freigeben sollte, um dem Preisanstieg infolge der Invasion in der Ukraine entgegenzuwirken.

Für Störungen aus Russland gerüstet

„Der Präsident hat das Energieministerium angewiesen, sich bereitzuhalten, um in diesem Winter mehr (Öl aus den Reserven) zu verkaufen, falls dies aufgrund von Russland oder anderen Aktionen, die den Markt stören würden, erforderlich sein sollte“, sagte der Beamte gegenüber Journalisten.

Ölallianz OPEC+ kürzt Ölförderung deutlich Die Entscheidungen der Runde aus 23 Staaten zur Ölförderung sind tendenziell keine gute Botschaft für Autofahrer.

Die Nachricht über diese zusätzliche Verwendung, die am Dienstag im Laufe des Tages von mehreren US-Medien berichtet wurde, reichte aus, um die Rohölpreise am Dienstag frühzeitig abstürzen zu lassen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fiel um 3,08 Prozent auf 82,82 US-Dollar.

Die offizielle Ankündigung war bereits weitgehend verdaut und führte im elektronischen Handel an der CME-Börse nicht zu einer Reaktion der Preise. Gegen 23.45 Uhr GMT stieg der Preis für WTI um mehr als ein Prozent, obwohl es theoretisch eher preisdämpfend wirkt, wenn Millionen zusätzlicher Barrel in den Markt gepumpt werden.

Mechanismus für Reserven

Auf die Frage nach der Möglichkeit, die Ölexporte zu begrenzen oder auszusetzen, erklärte der Regierungsbeamte, dass die Regierung Biden „alle Werkzeuge auf dem Tisch hält, alles, was helfen könnte, die Versorgung“ des US-Marktes sicherzustellen. Gleichzeitig plant der US-Präsident, einen Mechanismus einzuführen, um die strategischen Reserven langfristig wieder aufzufüllen.

Die US-Regierung wird Rohöl aufkaufen, wenn der Preis für WTI auf 67 bis 72 Dollar sinkt. Sie plant dazu, Rückkaufverträge zu einem im Voraus vereinbarten Preis über ein Auktionsverfahren auszuhandeln, wodurch die Unwägbarkeiten der Preisvolatilität begrenzt werden sollen, so der Beamte. Seit Anfang September 2021 haben die USA mehr als 212 Millionen Barrel aus den strategischen Reserven entnommen, die sich auf dem niedrigsten Stand seit Juni 1984 befinden.

Die US-Zwischenwahlen im Blick

Seit der Einrichtung der Reserven im Jahr 1975 hatte noch nie ein Präsident eine solche Menge freigegeben. Der Präsident appellierte auch an die Ölgesellschaften, „die niedrigeren Energiepreise sofort an die Kunden weiterzugeben“, so der Beamte. „Hohe Preise beizubehalten, wenn die Kosten sinken, ist inakzeptabel“, betonte er.

Im Vorfeld der Zwischenwahlen am 8. November will Joe Biden verhindern, dass die Benzinpreise, die für die amerikanischen Autofahrer eine starke Markierung darstellen, wieder steigen. Obwohl der Preis für Normalbenzin seit seinem Höchststand Mitte Juni um 22 Prozent gesunken ist, liegt er immer noch 16 Prozent über dem Niveau des Vorjahres zur gleichen Zeit. Dieselkraftstoff ist seit Juni aufgrund der sehr niedrigen Lagerbestände nur mäßig gefallen und kostet im Durchschnitt 50 Prozent mehr als vor einem Jahr.

