Die Finanzkrise und der Zusammenbruch der außerhalb von Fachrkreisen weitgehend unbekannten Bank namens Lehman Brothers hatte den Menschen ins Bewusstsein gebracht, dass in einer globalisierten Welt jeder persönlich davon betroffen ist, wenn Finanzinstitute kollabieren.¶

Die „Subprime“-Krise trifft Luxemburg

Ungedeckte Leerverkäufe, Kreditausfallversicherungen, Zertifikate, Verbriefungen, neue Regeln für Ratingagenturen, Boni-Decklungen bei Banken – all das wurde plötzlich ab 2008 diskutiert, und zwar nicht nur in der Finanzbranche oder in Fachblättern. Im Jahr der Lehman-Pleite ging das Wirtschaftswachstum in Luxemburg um 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, und im Jahr darauf war es ein Minus von 4,36 Prozent, so Zahlen der Weltbank. Noch heute spürt man die Folgen der Krise in der Finanzbranche. Deutsche Bank beispielsweise oder Commerzbank befinden sich seitdem mehr oder weniger im Umbau. Schon wenige Tage nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers erreichte die Krise auch Luxemburg.

In der Finanzbranche machten Gerüchte die Runde, dann plötzlich Stille: Kaum Aufträge, alle hielten den Atem an, wartete ab. Denn keine Bank traute fortan mehr der anderen, hatten doch viele einen Berg von Wertpapieren angehäuft, bei denen unsicher war, was und ob sie überhaupt noch etwas wert waren. Die belgische Fortis Bank, deren Ableger in Luxemburg damals eine der größten Banken im Land war, zerbricht an der Krise.



Wird sie im September 2008 noch mit über elf Milliarden Euro staatlich gestützt, folgt bald die Aufspaltung. Teile davon übernehmen BNP Paribas, aus der in Luxemburg die BGL BNP Paribas wird, sowie die niederländische ABN Amro. Auch die belgische Dexia zerbricht.



Medien „prügeln“ auf Banken ein

Eine diesen September vorgestellte Studie geht der Frage nach, wie die Finanzkrise vor zehn Jahren zu „Banken-Bashing“ führte, wobei die Institute von den Medien unterschiedlich behandelt worden seien. „Die hohen Verluste der Banken, der Schock über die starken Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die sich anschließenden Rettungspakete führten zu einer scharfen Kritik an den Banken, dem sogenannten Banken-Bashing”, heißt es in dem Papier von Dr. Mario Englert von der Uni Mannheim und Prof. Dr. Christopher Koch von der Gutenberg-Universität Mainz.



Die Wissenschaftler untersuchten in der Studie „The Effects of the Financial Crisis on the Organizational Reputation of Banks“, welche Faktoren die Reputation einer Bank während der Finanzkrise beeinflussten. Dazu wurde die Entwicklung der Berichterstattung in Zeitungen zu rund 80 Banken in Deutschland im Zeitraum von 2005 bis 2012 mithilfe automatisierter Textanalyse untersucht.



„Uns ging es darum zu verstehen, wie sich die öffentliche Meinung in Bezug auf die Reputation einzelner Banken entwickelt hat.“, so Dr. Mario Englert. Die Finanzkrise führte zu einem Anstieg der Berichterstattung über Banken – mit einer überwiegend negativen Beurteilung. Laut der Studie entkamen vor allem jene Geldinstitute dem „Banken-Bashing“, die dem Leser beispielsweise aufgrund eines großen Filialnetzes besonders vertraut waren.



Die Studie zeigt, dass die öffentliche Wahrnehmung von „Vertrautheit“ von Banken positive Effekte in einer Krisensituation hervorbringen kann und schlägt vor Instituten darum vor, durch Investition in nichtfinanziellen Bereiche zu einer „vertrauteren“ Bank zu werden. Banken, die nah am Kunden sind, tun das jedoch schon längst, meist durch Sponsoring von Sport- oder Kulturereignisse.



Manche Aussagen der Studie sind freilich zu hinterfragen, denn wenn weniger kritisch über „bürgernahe“ Banken berichtet wurde, so wohl auch weil diese weniger direkt mit der Krise zu tun hatten und nicht in dubiose US-Papiere investierten.



Die Deutsche Bank wurde kritisch beäugt, allerdings auch schon vorher seit der Forderung des damaligen Chefs Josef Ackermann nach einer 25-prozentigen Rendite. Die Bank Société Générale geriet ebenfalls schon vor Lehman in die Schlagzeilen, weil herauskam, dass ein einzelner Händler Milliardenverluste verursachen konnte – verknüpft mit dem Fall Lehman stellte sich dann die Frage, wie es um die Risikovorsorge und Aufsicht bei Finanzinstituten bestellt ist.



Die Krise veränderte Luxemburgs Bankenlandschaft



Dass in Luxemburg damals vor allem viel über Fortis und Dexia geschrieben wurde, verwundert nicht, waren das doch zwei Schwergewichte auf dem hiesigen Finanzplatz. Daneben standen auch die Landsbanki und die Kaupthing alsbald im medialen Interesse – beide isländischen Geldhäuser mussten in Luxemburg schließen, Gerichtsprozesse und sogar Haftstrafen folgten.



Banken, über die damals besonders negativ berichtet wurden, war die bis dato eher unbekannte Lehman sowie GoldmanSachs, beides Banken, die kein Schaltergeschäft betreiben, und darum „normalen“ Menschen sowieso dubios scheinen.



Daneben standen die deutschen Landesbanken im öffentlichen Interesse, die Filialen in Luxemburg hatten. Die Frage kam auf, warum sie überhaupt in Luxemburg vertreten seien, wo doch deren Aufgabe die Finanzierung der heimischen – also bayerischen, hamburgischen oder baden-würtembergischen Wirtschaft – war. Auch dass diese Banken in kaum zu durchschauende US-Hypothekenverbriefungen investiert hatten, wurde mit offenbarer werdenden Verlusten immer lauter hinterfragt, von luxemburgischen, aber vor allem deutschen Medien.



In Folge der Finanzkrise brachen denn auch viele in Luxemburg ihre Zelte ab, so die BayernLB, die Landesbank Berlin (LBB), die WestLB International. Die LBBW Luxembourg, Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, wurde zerschlagen: Filetiert wurde auch die HSH Nordbank, deren Private Banking-Aktivitäten die Banque de Luxembourg übernahm.





Timeline:

Luxemburg. Als in den USA immer mehr Banken Liquiditätsprobleme bekamen und staatlich gestützt werden mussten, machte man bei einer Bank eine Ausnahme: Lehman Brothers – mit ungeahnten Kollateralschäden für die gesamte Weltwirtschaft. Um das in Europa zu verhindern, einigten sich hier Finanzminister darauf, Banken vor dem Zusammenbruch zu stützen. In Luxemburg bedeutete das mit Fortis und Dexia-BIL ein heißer Herbst 2008.



November 2007 Der Fortis-Bankkonzern will zusammen mit Santander und der Royal Bank of Scotland (RBS) für 71 Milliarden Euro die niederländische Bank ABN Amro übernehmen.



August 2008 Fortis muss eine Kapitalerhöhung durchführen und damit fünf Milliarden Euro bei Aktionären einsammeln, um den Kauf von ABN Amro stemmen zu können.



18. September 2008 Dexia gibt bekannt, dass die Bank durch die Pleite von Lehman Brothers mit einem Verlust von 350 Millionen Euro rechnet. Die gesamten Risikopositionen beziffert sie mit 1,5 Milliarden Euro.

28. September 2008 Fortis kann die Übernahme der ABN Amro nicht bezahlen – die Bank steht vor der Pleite. Die belgische Regierung steigt mit 4,7 Milliarden Euro in Fortis ein und erhält dafür 49 Prozent der Bank, Luxemburg bekommt für 2,5 Milliarden Euro 49 Prozent an der Fortis Banque Luxembourg.

29. September 2008 Mit über elf Milliarden Euro muss die Fortis von Luxemburg, Belgien und en Niederlanden staatlich gestützt werden, 2,5 Milliarden Euro davon aus Luxemburg.



30. September 2008 Der belgische Bankkonzern Dexia muss von Luxemburg, Belgien und Frankreich mit 6,4 Milliarden Euro gestützt werden, 376 Millionen davon aus Luxemburg. Für die Bank werden Käufer gesucht.



5. und 6. Oktober 2008 Fortis und die niederländische ABN Amro werden mit ihren Filialen von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg komplett verstaatlicht.



9. Oktober 2008 Luxemburg, Frankreich und Belgien geben der Dexia in einem zweiten staatlichen Hilfspaket Garantien zur Refinanzierung über 148,5 Milliarden Euro, davon 4,5 aus Luxemburg.



November 2008 Die europäischen Finanzminister vereinbaren, das Finanzsystem vor weiteren Pleiten zu schützen, jedes Land soll seine Geldinstitute stützen.



Dezember 2008 Luxemburg erwirbt 49,9 Prozent an der Fortis Banque Luxembourg, die am 22. Dezember 2008 wieder in BGL SA umfirmiert wird.



6. März 2009 Zwischen dem belgischen Staat und BNP Paribas wird ein Plan zum Teilverkauf des Fortis-Konzerns beschlossen.



12. Mai 2009 Der Fortis-Bankkonzern wird komplett von der französischen BNP Paribas übernommen. An der BGL hält sie 65,96 Prozent, Luxemburg hält 34 Prozent.



21. September 2009 Aus der Luxemburger BGL SA wird die BGL BNP Paribas.



15. Dezember 2011 Die Ratingagentur Moody’s stuft die Kreditwürdigkeit der Luxemburger Filiale der Bankengruppe Dexia herab.



5. Oktober 2012 Katar kauft über seinen Fonds „Precision Capital“ für 657 Millionen Euro 89,92 Prozent der BIL, die restlichen zehn Prozent übernimmt Luxemburg für 73 Millionen Euro. Dexia-BIL ist damit Geschichte.



1. September 2017 Die chinesische Legend Holdings kauft den BIL-Anteil von Katar für 1,48 Milliarden Euro. Der Rest verbleibt beim Großherzogtum.