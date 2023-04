Luxemburg bezieht einen Großteil seines Stroms aus Deutschland - jetzt werden dort die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet.

Deutsches Atom-Aus

Die Stromversorgung bleibt sicher

(dpa/jcw) - Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland produzieren bis zum Schluss jede Menge Strom. So wird etwa das RWE-Kraftwerk Emsland im niedersächsischen Lingen allein in diesem Jahr bis zum 15. April nach Unternehmensangaben rund zwei Milliarden Kilowattstunden erzeugen. „Das entspricht etwa dem Jahresstrombedarf von rund 500 000 Haushalten“, sagt ein Sprecher. Nach der Abschaltung steht dieser Strom nicht mehr zur Verfügung.



Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob die Abschaltung Auswirkungen auf die Stromversorgungssicherheit hat. „Nein“, heißt es bei der Bundesnetzagentur: „Es steht genügend gesicherte Kraftwerksleistung aus anderen Anlagen bereit, um die Stromnachfrage auch nach Abschaltung der Atomkraftwerke zu decken.“ Auch aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet.

Und haben die Abschaltungen Auswirkungen auf die Strompreise im Großhandel und bei Haushaltskunden? „Weder noch“, sagt Energiemarkt-Expertin Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW. „Die Marktakteure haben sich bereits auf die neue Situation eingestellt. Strom wird bereits jetzt für die kommenden Wochen und Monate gehandelt, und es sind keine Preisanstiege an den Märkten erkennbar.“

Kommt es zum Ausgleich fehlender Kapazitäten?

Auch das Vergleichsportal Verivox erwartet kurzfristig keine konkreten Auswirkungen auf die Strompreise für Haushaltskunden. „Mittel- bis langfristig könnte die Abschaltung schon Auswirkungen haben, da mit der Kernkraft günstige Stromkapazitäten aus dem Markt genommen werden, die vor allem in Zeiten hoher Nachfrage ersetzt werden müssen“, sagt Energieexperte Thorsten Storck. „Hier wird es darauf ankommen, wie schnell der Ausbau der Erneuerbaren voranschreitet und wie gut die fehlenden Kapazitäten ausgeglichen werden können.“

Manuel Frondel vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen sagt: „Wir machen uns bei unseren europäischen Nachbarn zunehmend unbeliebt, da der doppelte Ausstieg aus Kern- und Kohlekraft die Strompreise in ganz Europa treibt.“

Laut dem Institut luxembourgeois de régulation (ILR) bezog Luxemburg 2020 etwa 70 Prozent seines Stroms aus Deutschland (3.584 Gwh). An Deutschland ist Luxemburg über insgesamt vier 220-Kilovolt-Leitungen angeschlossen. Fast die Hälfte des verbrauchten Stroms in Luxemburg kommt über die Hochleitungen bei Moersdorf und Vianden aus Deutschland.

Deutschland hat Strategie parat

Nach dem Atomausstieg strebt die Bundesregierung bis 2030 auch einen Ausstieg aus der Kohleverstromung an. „Damit steigen wir aus wichtigen Säulen für die gesicherte Stromerzeugung aus, also Kraftwerken, die liefern, wenn Wind und Sonne nicht bereitstehen“, sagt Timm Kehler vom Branchenverband Zukunft Gas. Neben erneuerbaren Energien müssten schnellstmöglich wasserstofffähige Gaskraftwerke aufgebaut sowie weitere, flexibel steuerbare Kapazitäten wie Stromspeicher verfügbar gemacht werden.

Dazu sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck, mit Blick auf den Kohleausstieg erarbeite das Ministerium eine „kurzfristig wirksame Kraftwerksstrategie“ für steuerbare Kraftwerke, die Strom erzeugen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Unter anderem durch die Modernisierung älterer Gaskraftwerke und Ersatz von Kohleanlagen sollten bis zu 25 Gigawatt an steuerbaren Kraftwerken gebaut werden, die teilweise von Anfang an, teils auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wasserstoff betrieben werden könnten.



