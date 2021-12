Weihnachtsfeiern werden gerade massenhaft storniert, Kunden und Touristen bleiben fern.

Absagen wegen Corona

Die Stornierungswelle rollt

Nadia DI PILLO

Ein Hauch von Déjà-Vu: Die Regierung hat die Corona-Regeln verschärft und hofft so, die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Und dies trifft erneut und mit voller Wucht die Gastronomie. In der Hotel- und Restaurantszene macht sich nämlich gerade eine Stornierungswelle bemerkbar. „Weihnachtsfeiern, Events und Besuche werden gerade massenhaft abgesagt“, stellt François Koepp, Generalsekretär der Horesca, fest.



„Die Zeit vor Weihnachten ist normalerweise eine sehr umsatzstarke Zeit. Doch wegen Corona müssen die Restaurantbetreiber nun mit einer Absagewelle kämpfen. Die Wirte sind verzweifelt.“

Dabei hatte alles so gut angefangen: „Bis Oktober war die Lage in der Gastronomie ausgezeichnet, alle haben positiv auf den Winter geschaut. Teilweise waren die Betreiber Monate und Wochen im Voraus ausgebucht“, sagt François Koepp. Dafür wurde zum Teil auch wieder Personal eingestellt.

Und dann ging es über die letzten Wochen doch ganz schnell. „Als dann die ersten Meldungen kamen, sind die Besucherzahlen wieder eingebrochen. Zahlreiche Kunden haben ihre bereits gebuchten Feiern für den Winter wieder abgesagt“. Und das, obwohl Feiern unter bestimmten Bedingungen eigentlich erlaubt ist. „Es hat sich bei den Leuten und Konsumenten eine gewisse Panik breitgemacht. Die Kunden sind über die jüngsten Entwicklungen besorgt.“

Auch in der Hotellerie werde massenhaft abgesagt. „In unseren Nachbarländern ist die Lage derzeit nicht viel besser, das schlägt sich auch auf die Luxemburger Hotellerie nieder.“

Bis 55 Prozent Umsatz-Einbruch

Die Gastronomen blicken nun wieder wegen der Coronapandemie auf ein verheerendes Jahr zurück. „Über das ganze Jahr gesehen gibt es einen starken Einbruch. Daran besteht kein Zweifel.“ In der Gastronomie gebe es generell einen Rückgang von mindestens 40 Prozent, in der Hotellerie liege der Einbruch im Durchschnitt bei minus 55 Prozent. „Manche Monate waren für die Gastronomie zwar gut, die Verluste aus den Monaten ohne Umsätze konnten die Gastronomen und Hoteliers aber nicht aufholen. Und jetzt kommt zusätzlich auch noch die Katastrophe zu Weihnachten.“

Um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und die Impfquote hochzusetzen, hatte Premierminister Xavier Bettel am 29. November eine Verschärfung der Covid-Regeln angekündigt: 2G (geimpft oder genesen) soll in der Freizeit gelten – in Restaurants und Cafés, ob drinnen oder draußen. Also auch auf Märkten und Terrassen. Dafür können künftig dann auch Identitätskontrollen von den Verantwortlichen durchgeführt werden. Wird dies verweigert, kann der Zugang verwehrt werden.

WHO stuft neue Corona-Variante als „besorgniserregend“ ein Das mutierte Virus löst eine Welle von Einreisebeschränkungen aus. Die WHO ist zwar besorgt, aber trotzdem gegen solche Maßnahmen.

Dazu meinte gestern François Koepp: „Wir hätten es bevorzugt, dass die Identitätskontrollen für alle verpflichtend gemacht werden. So hätte jeder gewusst, woran er sich halten muss. Wenn wir jetzt den Ausweis des Zertifikatsinhabers abfragen, sagen die Kunden: 'Es ist doch nicht obligatorisch!'“

Der Verband der Gastronomen und Hoteliers empfehle ihren Mitgliedern, die Identitätskontrollen durchzuführen: „Wir raten dazu, kein Risiko einzugehen und wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln Bußgelder zahlen zu müssen.“

Für das Personal ändere sich mit den neuen Regeln zunächst einmal nichts. In den Gastronomiebetrieben ist die 3G-Regel für die Mitarbeiter bereits Pflicht. Das gesamte Personal muss entweder ein Impfzertifikat, eine Genesungsbescheinigung oder ein Covid-Testzertifikat mit negativem Ergebnis vorlegen.

„Wir wünschen uns Planungssicherheit“

Zu den nun verschärften Corona-Maßnahmen für die Kunden meint François Koepp: „Die Gastronomen wollen unbedingt einen neuen Lockdown vermeiden.“ Es müsse alles daran gesetzt werden, um Schließungen zu verhindern. Das Timing der Ankündigung sei aber schlecht. „Die Betreiber benötigen ja auch Zeit, um sich darauf einzustellen. Vieles ist aber derzeit noch unklar: Was gilt von wann an? Wir wünschen uns da mehr Planungssicherheit und eine klare Ansage der Politik“, sagt Koepp.

Wichtig seien nun die staatlichen Hilfe-Maßnahmen für die betroffenen Gastronomen und Hoteliers: „Wir haben unsere Forderungen bereits gestellt. Es liegt auf der Hand, dass die Finanzhilfen weitergeführt werden müssen, und zwar auf dem Niveau von Juni 2020 und der Rückzahlungsrate von 90 Prozent.“

"Es wird ein sehr schwieriger Winter" Das neue Omikron-Virus sorgt für Verunsicherung. Epidemiologe Michel Pletschette spricht im LW-Interview über die neue Variante - und die aktuelle Lage.

Die Corona-Maßnahmen sollen bekanntlich bis ins nächste Jahr hinein gelten. Im gleichen Sinne sollten auch die Finanzhilfen so schnell wie möglich gestimmt werden. „Es kann nicht sein, dass die Gastronomen und Hoteliers wieder ein Paar Monate warten müssen, bevor sie die staatlichen Hilfen bekommen. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Sinn der Sache ist, dass wir die Corona-Krise gemeinsam meistern. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen – im Rahmen der bestmöglichen Bedingungen.“

Wichtig sei auch, dass die Beihilfen zur Erhaltung der Beschäftigung verlängert werden. „In der Praxis kann dies simpel und problemlos durchgeführt werden.“

