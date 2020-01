Die Steuerfront verschiebt sich

Harmonisierung der Körperschaftssteuern und „country by country reporting“ spalten die EU.

Diverse Affären wie Lux Leaks und Panama Papers haben die Bereitschaft Luxemburgs, aus der Ecke der Verweigerer zu treten und sich an die Spitze der Länder zu stellen, die sich für steuerliche Fairness einsetzen, deutlich gesteigert. Die wesentlichen Pläne der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Kampf gegen „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS, auf Deutsch „Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung“) sind in Luxemburger Recht umgesetzt.

Seit diesem 1 ...