Die Sojaproduktion in Luxemburg läuft langsam an

Das „Luxemburger Wort“ hat Bio-Landwirt Christian Wilhelm in Capellen besucht – er gehört zu den ersten hierzulande, der die schwer zu kultivierende Sojabohne anpflanzt.

Für die Familie Wilhelm ist Landwirtschaft eine Leidenschaft – vor 30 Jahren hat Erny Wilhelm einen Bio-Bauernhof sowie eine „Biobuttek“ in Capellen begründet, heute leitet Sohn Christian, 39 Jahre alt, den Betrieb. „Wir haben uns von Anfang an für eine ökologische Landwirtschaft entschieden“, erzählt Christian, „alles, was wir produzieren, ist Bio.“

Bisher hat der Landwirt sein Geld mit der Produktion von Bio-Eiern, Ackerbohnen und Getreide verdient ...