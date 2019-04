Endlich geht es los: Der erste direkte Zug, der Luxemburg mit China verbindet, ist am Mittwoch los gefahren.

Die Seidenstraße beginnt in Bettemburg

Mara BILO

15:59 Uhr, es ertönt ein lautes Hupsignal. Wie gebannt schauen etwa 90 Menschen auf den mit Blumen und Fahnen geschmückten Zug, der gerade aus dem Intermodalterminal in Bettemburg-Düdelingen abfährt. Es handelt sich nämlich dabei um einen speziellen Zug: Der seit Monaten erwartete Direkt-Zug, der Luxemburg mit China verbinden soll, ist endlich unterwegs. Mit einem Ziel: Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan.

Am Donnerstag wurde mit feierlichem Empfang, Reden und Sekt den Startschuss für die erste direkte Containerverbindung zwischen dem Großherzogtum und das Reich der Mitte gegeben; mit von der Partie waren CFL-Generaldirektor Marc Wengler, Vizepremier Felix Braz und Yin Li, Gouverneur der chinesischen Provinz Sichuan.

Am Mittwoch wurde mit feierlichem Empfang, Reden und Sekt den Startschuss für die erste direkte Containerverbindung gegeben. Foto: Pierre Matgé

Tausende Kilometer werden die in Bettemburg auf die Schiene gebrachten Waggons zurücklegen müssen: Von Bettemburg aus geht es über Deutschland nach Małaszewicze in Polen, weiter nach Brest in Weißrussland, dann nach Dostyk an der Grenze zwischen Kasachstan und China, und schließlich nach Chengdu – dort sollte der Zug voraussichtlich am 19. April eintreffen; die gesamte Fahrtzeit beträgt etwa 15 Tage.





Es handelt sich dabei allerdings um ein Test-Zug, wie Barbara Chevalier, Direktorin für Strategie und Geschäftsentwicklung bei CFL Multimodal, betont. „Erst zu einem späteren Zeitpunkt – voraussichtlich Anfang Juni – wird eine regelmäßige Verbindung eingerichtet.“

Sollte sich die Testfahrt als Erfolg entpuppen, wird ein Zug ein Mal pro Woche die Reise von Europa nach China antreten, ein weiterer Zug wird ein Mal pro Woche im Intermodalterminal in Bettemburg-Düdelingen eintreffen.