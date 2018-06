Ob Freelancer oder Unternehmer, jung oder alt, Einmannbetrieb oder kleine Firma – sie alle zieht es in sogenannte Coworking Spaces. Auch in Luxemburg werden die flexiblen Gemeinschaftsbüros immer beliebter.

Die Schreibtisch-WG: Coworking Spaces erobern den Luxemburger Büromarkt

Maxime GILLEN Ob Freelancer oder Unternehmer, jung oder alt, Einmannbetrieb oder kleine Firma – sie alle zieht es in sogenannte Coworking Spaces. Auch in Luxemburg werden die flexiblen Gemeinschaftsbüros immer beliebter.

Die Branche boomt. Die hippen Gemeinschaftsbüros, die derzeit in Luxemburg entstehen, sind meist bereits binnen weniger Monate ausgebucht. Denn: Coworking Spaces sind Büro und Austauschort zugleich. Sie bieten alles Nötige wie Schreibtisch, Internetzugang und Drucker; gleichzeitig sind sie Treffpunkt für Menschen aus unterschiedlichen Branchen. Wer glaubt, dass ausschließlich Menschen aus dem kreativen Bereich in Coworking Spaces arbeiten, hat weit gefehlt. „Bei uns arbeiten auch Immobilienmakler, Übersetzer, IT-Experten, Headhunter oder Sportcoaches“, erklärt Philippe Sonnhalter, Mitgründer von Urban Office in Bettemburg.

Auch bei der Einrichtung gehen Coworking Spaces neue Wege. Die oberste Devise lautet: Man muss sich wohlfühlen. Die Tage von sterilen Büros mit weißen Wänden sind längst gezählt. Stattdessen setzen die Betreiber auf ausgefallene Designs. „Ich wollte einen ungeschliffenen, hippen Stil reinbringen“, erklärt Gosia Kramer, Gründerin von The Office in Luxemburg-Stadt. Sie hat eine alte Garage komplett neu gestaltet und mit roten Ziegelsteinen, alten Fenstern und Stahltreppen Arbeitsräume mit industriellem Charme geschaffen. Das komplette Gegenteil findet man im neu eröffneten Gebäude von Silversquare im städtischen Bahnhofsviertel. Mit modernen Möbeln, ungewöhnlichen Tapetenmustern und warmem Licht gleichen die Arbeitsräume einem stylishen Wohnzimmer. Neben unterschiedlichen Arbeitsbereichen gibt es eine Reihe von Lounge-Bereichen mit bequemen Sofas, die als Abwechslung vom Schreibtisch oder für die kleine Pause zwischendurch genutzt werden können.



Der Coworking Space "The Office" ist zentral gelegen, auf dem Boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt.

Die Gründerin, Gosia Kramer, hat eine alte Garage umgebaut und daraus einen 500 Quadratmeter großen Coworking Space gemacht. "Die Eigentümer des Gebäudes haben mir das Vertrauen entgegengebracht, den Raum so zu gestalten, wie ich das wollte", erklärt Gosia Kramer. Wer einen festen Arbeitsplatz im Gemeinschaftsbüro oder ein Einzelbüro gemietet hat, darf sein Unternehmen unter der Adresse von The Office registrieren. Das Herzstück von The Office ist ein großes Gemeinschaftsbüro, das je nach Bedarf auch schnell mal umgeräumt werden kann. Zur Arbeit gehören auch Pausen und die kann man bei The Office in einem eigens dafür eingerichteten Raum verbringen. Die Einzelbüros und Konferenzräume befinden sich hinter roten Backsteinwänden und Hundert-Jahre-alten Fenstern, die Gosia Kramer ausfindig machte und kurzerhand einbaute. Nach Jahren in der Finanzbranchen, wollte Gosia Kramer eigentlich ein Fintech-Startup gründen. Als sie feststellte, dass es in Luxemburg keinerlei Coworking Spaces gab, in denen sie Menschen antreffen konnte, die ihr behilflich sein würden (IT-Spezialisten, App-Entwickler, Grafik-Designer usw.), gründete sie selbst einen. Zum Coworking Space gehört auch ein Café, das von The Office betrieben wird. Die Mieter dürfen aber auch ihr mitgebrachtes Essen im Café genießen. "Das ist alles sehr entspannt hier", so die Gründerin. "Die Terrasse ist besonders beliebt", freut sich Gosia Kramer. Das Café ist auch für Nicht-Mieter zugänglich.

In den meisten Coworking Spaces gibt es sowohl Gemeinschaftsbüros, in denen alle Mieter – bunt gemischt – nebeneinander Platz finden, als auch geschlossene Büros, die beispielsweise von kleinen Firmen genutzt werden.

Allgemein ist die gesunde Mischung eine wichtige Zutat des Coworking-Erfolgsrezeptes: Es braucht sowohl die Mischung der Mieter, die sich gegenseitig aushelfen, inspirieren und motivieren können, als auch das Angebot unterschiedlicher Arbeitsbereiche, die flexibel genutzt werden können. Das hat auch den Handelskaufmann Philippe Durey überzeugt. Die Flexibilität und den Kontakt zu anderen Mitgliedern gaben für ihn den Ausschlag, sich bei Silversquare einzumieten. Er hat dafür sein altes Büro gekündigt und zieht nun mit seiner Mitarbeiterin in ein Einzelbüro im Coworking Space.

Die Nachfrage übersteigt das Angebot

Inzwischen gibt es in Luxemburg auch Coworking Spaces für (fast) jeden Bedarf und jedes Budget. Neben einem kleinen Büro in Luxemburg-Stadt setzen Philippe Sonnhalter und Fred Guetti beispielsweise auf Büros in Grenznähe (Bettemburg und Windhof). Die Geschäftspartner betreiben inzwischen ihr drittes Urban Office und sind dabei, ein viertes in Esch-Belval zu planen. Dank niedrigerer Immobilienpreise und eigenem Einsatz bei Renovierung und Einrichtung, können die beiden ihren Kunden etwas günstigere Preise anbieten als die Konkurrenz in Luxemburg-Stadt.

Die Büros von Urban Office befinden sich vor allem in Grenznähe, um ihren Mietern den lästigen Weg in die Hauptstadt zu ersparen.

Das Büro in Bettemburg ist bereits das dritte Urban Office, das Philippe Sonnhalter und Fred Guetti zusammen eröffnet haben. Insgesamt gibt es im Urban Office in Bettemburg rund 75 Sitzplätze, plus einige Konferenzräume und Einzelbüros. Die beiden Gründer haben aber bereits Pläne, den Coworking Space noch zu vergrößern. Die Konferenzräume sind alle nach einem anderen Motto gestaltet. Das Innendesign des Coworking Space haben die beiden Gründer selbst übernommen. "Bei der Einrichtung wollten wir Altem mit Neuem verbinden", erklärt Philippe Sonnhalter. "Wir gehen aber auch auf die Wünsche unserer Mieter ein." So wurde das Büro einer IT-Firma beispielsweise mit sogenannten Gaming-Stühlen ausgestattet.

So kostet ein Platz im Gemeinschaftsbüro bei Urban Office 277 Euro im Monat. Mieter in The Office zahlen 290 Euro pro Monat, und die Mitglieder der Silversquare-Community legen monatlich 395 Euro auf den Tisch (alle Preise ohne Mehrwertsteuer). Eines ist aber bei allen gleich: Es gibt nur einen Preis. Die Mieter zahlen ihren Beitrag und bekommen dafür alles inklusive. Es gibt keine zusätzli-che Stromrechnung, Druckerkosten oder Internetgebühren. Zudem können Konferenzräume umsonst gemietet werden. Bei The Office und Silversquare können sich Besucher auch tageweise einmieten. „Das ist beispielsweise für Menschen interessant, die geschäftlich in Luxemburg sind und nur für ein, zwei Tage ein Büro in der Stadt benötigen“, sagt Claudine Bettendroffer.

Sowohl Urban Office als auch The Office haben bereits konkrete Pläne, um weitere Büros zu eröffnen. Das zweite The Office soll im August dieses Jahres seine Türen im Stadtzentrum für erste Mieter öffnen. Silversquare im Bahnhofsviertel hat schon vor der Eröffnung 20 Prozent der Arbeitsplätze und Büros vermietet. „Der Plan ist, in rund 18 Monaten, das Maximum an Mitgliedern erreicht zu haben“, erklärt Claudine Bettendroffer. Und dann könnten bald schon die nächsten Silversquare-Zentren in Luxemburg folgen.

Als Gemeinschaft nebeneinanderarbeiten

In den meisten Coworking Spaces findet man Räume und Möglichkeiten, sich mit anderen Coworkern auszutauschen. Das Erdgeschoss bei Silversquare wurde wesentlich offener gestaltet als die ruhigeren Büroetagen. Zudem gibt es eine Art kleines Auditorium, in dem unterschiedliche Veranstaltungen organisiert werden können. „Wir werden eine Vielzahl an unterschiedlichen Events organisieren. Einige sind nur für unsere Mitglieder, und einige sind auch für Außenstehende zugänglich“, erklärt Claudine Bettendroffer.

Die Erfolgsgeschichte von Silversquare begann in Brüssel, wo inzwischen bereits vier Coworking Spaces bestehen.

Der erste Silversquare Coworking Space öffnete 2008 seine Türen. Bis 2020 wollen die beiden Gründer Alexandre Ponchon und Axel Kuborn noch fünf weiter Zentren in Belgien und Luxemburg eröffnen. Der Coworking Space in Luxemburg wurde vom gleichen Innenarchitekten gestaltet, wie die bestehenden Zentren in Brüssel. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes investiert. Silversquare Luxemburg erstreckt sich über fünf Stockwerke und insgesamt 2.300 Quadratmeter. Die einzelnen Stockwerke sind in einzelne Bereiche eingeteilt. Darunter immer wieder Ecken mit gemütlichen Sesseln, die Abwechslung vom Arbeitsplatz bieten. Den Coworking Space können die Mieter von Einzelbüros ebenfalls nutzen. Claudine Bettendroffer, Leiterin von Silversquare Luxemburg, ist es wichtig, dass die Mieter sich wohl fühlen, sich austauschen und zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. "Im Erdgeschoss läuft immer dezente Musik im Hintergrund. Und die Küche kann für interne Veranstaltungen genutzt werden", erklärt Claudine Bettendroffer. In dem kleinen Auditorium im Erdgeschoss sollen später verschiedenste Veranstaltungen stattfinden.

Ein wichtiger Bestandteil von The Office ist das hauseigene Café, das auch für externe Gäste zugänglich ist. Das Café ist nicht nur zur Mittagszeit Treffpunkt für die Mieter. „In unserer Gemeinschaft haben sich schon einige Kooperationen zwischen Mietern ergeben“, erzählt Gosia Kramer stolz. „Auch einige Paare haben sich schon in The Office gefunden – bald steht sogar eine Hochzeit an.“

Neben dem Kontakt mit anderen Mietern wird aber auch das konzentrierte Arbeiten großgeschrieben. „Sehr wichtig für ein gutes Arbeitsklima sind kleine abgetrennte Räume, in die man sich zum Telefonieren oder wenn man absolute Ruhe braucht, zurückziehen kann“, so Claudine Bettendroffer. Silversquare hat eigens solche Räume eingerichtet. Aber auch bei allen anderen gibt es Konferenzräume, die die Mieter zu diesem Zweck nutzen können.