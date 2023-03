In Berlin findet gerade die weltgrößte Messe der Urlaubsindustrie statt - Die Luxemburger Aussteller geben sich optimistisch.

Internationale Tourismusbörse

Die Reiselust ist wieder zurück

Jean-Claude WEISHAAR In Berlin findet gerade die weltgrößte Messe der Urlaubsindustrie statt - Die Luxemburger Aussteller geben sich optimistisch.

„Der Reiseverkehr läuft wieder auf Hochtouren, die Wachstumsraten gehen durch die Decke und die Branche erholt sich langsam von der COVID-19-Pandemie“, heißt es in einer Pressemitteilung des Marktforschungsinstituts Euromonitor International zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Bei der Messe, die vom 7. Bis zum 9. März stattfindet, handelt es sich um das internationale Rendezvous der Reisebranche schlechthin. Reiseveranstalter aller Art – Länder, Verbände, Hotels und so weiter – geben sich hier die Klinke in die Hand.



Bei der ersten Ausgabe der Messe nach Corona ist vor allem eines erkennbar: Die Lust aufs Reisen ist zurück. Ersichtlich wird das an drei großen Trends, die 2023 kennzeichnen werden. Der erste heißt: „China ist zurück im Geschäft“. China öffnete in der Tat seine Tore am 8. Januar 2023 wieder für den internationalen Tourismus und trug damit stark zur Erhöhung der Nachfrage bei.

Chinesischer Tourismus beschleunigt sich wieder

Für chinesische Touristen, die ins Ausland reisen, wird im ersten Quartal 2023 dagegen eine langsamer steigende Kurve erwartet, da die Covid-19-Fälle in China wieder steigen und die geopolitischen Spannungen im Ausland durch teilweise wieder eingeführte Reisebeschränkungen zunehmen.

In der zweiten Jahreshälfte soll sich der Anstieg des chinesischen Tourismus nach Europa dann beschleunigen. „Bis Ende des Jahres erwarten wir, dass ihre Zahl 48 Prozent des Wertes von 2019 erreichen wird“, sagt Sebastian Reddeker, der CEO von „Luxembourg for Tourism“. Der Verband ist verantwortlich für den Messestand „Visit Luxembourg“ - sozusagen die Vitrine, mit der Luxemburg sich in Berlin auf der Messe präsentiert.

Mittelstandsminister Lex Delles nimmt die Auszeichnung für die Wanderwege der Region Ösling vom Präsidenten der Europäischen Wandervereinigung, Boris Micic, entgegen. Foto: Jean-Claude Weishaar

Nachhaltigkeit als Urlaubstrend

Beim zweiten Trend, der dieses Jahr im Tourismus einsetzen wird, handelt es sich um die Suche nach Werten. Die Wahl der Reise spiegelt dabei zunehmend die Interessen, Überzeugungen und Einstellungen der Verbraucher wider. Ein Beispiel dafür ist die Tendenz zum „Blended Travel“ oder „Bleisure“, bei dem die Verbraucher Arbeit mit der Freude am Reisen kombinieren. Experten erwarten, dass wertebasierte Angebote wie Sport im Zeitraum 2023 bis 2027 mit einem durchschnittlichen Wertzuwachs von über zwölf Prozent pro Jahr die Standardangebote überholen werden.

Der dritte Trend betrifft das Thema Nachhaltigkeit. Einer Umfrage zufolge sind Kunden heute bereit, mehr zu zahlen für die Nutzung erneuerbarer Energien, den Ausgleich von CO₂-Emissionen, die Zahlung fairer Löhne oder die Beschaffung lokaler Lebensmittel und Getränke. Da zwei Drittel der Verbraucher weltweit angeben, dass sie ihr tägliches Leben nachhaltiger gestalten wollen, ist dies ein Trend, dem die Branche große Aufmerksamkeit widmet.

Nachhaltige Reisepauschalen, die Abenteuer, Kultur, Ökotourismus und Wellness umfassen, sollen laut Euromonitor im Jahr 2023 voraussichtlich einen Wert von 134 Milliarden US-Dollar erreichen und damit einen größeren Anteil an den Gesamtangeboten haben als typische Massenprodukte wie Strandurlaub.





Luxemburg punktet mit seinen Wanderwegen

Das Thema Nachhaltigkeit steht auch im Mittelpunkt des Luxemburger Standes auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin. So erhielt die Region Ösling die Auszeichnung „Leading Quality Region – Best of Europe“ vom Präsidenten der Europäischen Wandervereinigung. Entgegengenommen wurde sie vom Mittelstandsminister Lex Delles.

„Beim Wandern gibt es bereits fertige Produkte. Ein Teil davon findet grenzüberschreitend, zum Beispiel in den Ardennen, statt. Bei Bedarf können wir Besuchergruppen aber auch maßgeschneiderte Angebote machen“, sagt Svenja Siemsen von Sales Lentz auf dem Stand von „Visit Luxembourg“.

Wandern steht allerdings nicht nur im Norden des Landes im Mittelpunkt. „Auch das Gutland setzt zunehmend auf „Slow Tourism“. Besucher interessieren sich zusehends für die entschleunigte Art des Lebens, die in der Südhälfte des Landes angeboten wird“, so Siemsen.

Industriekultur als Touristenmagnet

Weitere Bereiche, die im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit am Luxemburger Stand angeboten werden, betreffen das Fahrradfahren und den Tourismus auf dem Dorf. Laut „Luxembourg for Tourism“ macht letztere Art zusammen mit Sporturlauben 23 Prozent der Besuche von Touristen in Luxemburg aus.

An erster Stelle stehen Citytrips mit 29 Prozent, gefolgt von Sehenswürdigkeiten mit 29 Prozent. Zu diesen gehört jetzt auch mittlerweile das industrielle Erbe Luxemburgs. „Die Gruppen, die wir betreuen, sind begeistert von Esch-Belval mit seinen Hochöfen“, erklärt Svenja Siemsen von Sales Lentz. Insbesondere die Art, wie die Industriearchitektur mit der Universität verbunden sei, gefalle vielen Besuchern.

Auf der Berliner Messe will Luxemburg auch mit seiner Küche und seinem Wein punkten. „Es gibt kaum eine Rundreise in Luxemburg, wo die Teilnehmer sich nicht an einem Glas Wein erfreuen“, sagt Catherine Cordier vom Reiseveranstalter „Emile Weber“, der ebenfalls auf dem Luxemburger Stand vertreten ist.

Beim Speiseangebot für Gruppen schlägt Cordier allerdings leisere Töne an. „Vor der Corona-Pandemie kostete ein Gruppenessen pro Kopf in vielen Restaurants 20 Euro. Jetzt haben viele Restaurants ihre Preise um 50 Prozent erhöht“, sagt sie.

Cordier glaubt auch fest daran, Luxemburg könne weiter punkten, wenn es verstärkt auf Drei- statt Vier-Sterne-Hotels setzen würde. „Falls das politisch gewünscht ist“, fügt sie an. Denn nicht jeder verfüge über Reisebudgets, die lange Reisen ermöglichen. Dies treffe zum Beispiel auf Besucher aus Osteuropa zu, die weite Wege hinter sich bringen müssen, um Luxemburg zu besuchen.

Europäer verreisen öfter

Die Verteuerung der Lebenshaltungskosten infolge des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise führt dann auch dazu, dass die Budgets fürs Reisen der Einzelnen gesunken sind. Der Lust auf Reisen tut das aber keinen Abbruch. Sebastian Reddeker von „Luxembourg for Tourism“ geht davon aus, dass 77 Prozent der Europäer bis Ende Juni wenigstens einmal verreisen werden. Bei 58 Prozent soll es sogar zweimal der Fall sein. „Die abnehmenden Reisebudgets führen eher zu kürzeren Reisen als zu einer abnehmenden Reisefrequenz“.

Kürzeres Verreisen spielt auch Luxemburg in die Karten. „Es ist interessant festzustellen, dass diejenigen, die weniger lang verreisen, dazu tendieren, einen näheren Zielort auszuwählen“, so Reddeker. Die meisten Touristen aus Luxemburg kommen bekanntlich aus den drei Nachbarländern und den Niederlanden.

Allerdings verschließen sich die Luxemburger Reiseveranstalter auf der Berliner Messe neuen Trends nicht. Svenja Siemsen von Sales-Lentz stellt zum Beispiel Interesse an Luxemburg in Ländern wie der Türkei und Ägypten fest. „Es handelt sich um erste Ansätze, die vielleicht interessant für uns werden“, sagt sie. Ähnlich sieht es Catherine Cordier von „Emile Weber“. „In den USA steigt das Interesse an Luxemburg. Allerdings muss man da noch ein bisschen vorsichtig sein“.

