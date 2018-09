„Die Quadratur des Kreises“

In Wiltz wurde am Mittwoch das erste umweltverträgliche, sozialverantwortliche und kreislaufwirtschaftliche Mehrfamilienhaus Luxemburgs eingeweiht. Nächste Woche ziehen die Mieter ein.

Der kommunale „Hotspot“ für die Kreislaufwirtschaft im Großherzogtum befindet sich im Nordwesten des Landes. Von der Regierung dazu auserkoren, wurden in Witz bereits eine ganze Reihe von Initiativen auf den Weg gebracht, deren Ambitionen manchmal fast zu schön klingen, um wahr zu sein, wie Francine Closener, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, sich am Mittwoch bei der Einweihung des Wohnungsbauprojekts „Nesto“ in Wiltz ausdrückte.



Inspiriert wurde der Name durch ein Vogelnest in der Natur, wie Charles-Antoine de Theux von der Projektentwicklungsgesellschaft Heliosmart erklärte ...