Eine Firma von den Bermudas übernimmt reihenweise Finanzdienstleister. Die Beschäftigten fürchten Stellenstreichungen.

Die Mitarbeiter rechnen mit dem Schlimmsten

Die auf den Bermudas registrierte Beteiligungsgesellschaft Apex Group befindet sich seit einiger Zeit auf großer Einkaufstour. Unter anderem wurden in Luxemburg letztes Jahr die Investment-Servicegesellschaft LRI Investments, die hiesigen Töchter „Warburg Invest Luxembourg S.A.“ und „M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.“ der Hamburger Privatbank Warburg sowie die Fondsverwaltung „Alternative Fund Services“ (AFS) der Deutschen Bank übernommen.



„Die Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs“, so ein Beschäftigter einer der übernommenen Firmen, der namentlich nicht genannt werden möchte. Apex sei nicht bereit, den Mitarbeitern Arbeitsplatzgarantien zu geben.

Die Beschäftigten befürchteten nun schlechtere Arbeitsbedingungen und letztendlich Entlassungen. Ganz unbegründet ist das offenbar nicht, wird doch Apex-Chef Peter Hughes in der internationalen Presse mit den Worten zitiert, dass die gekauften Firmen zusammengeschlossen werden sollten. In der Fachpresse hieß es bereits, dass LRI Invest und Apex zusammengeschlossen werden, und Apex, seit 2010 in Luxemburg als Apex Fund Services, teilt mit, dass das Unternehmen nun nach der Integration von AFS rund 75 Mitarbeiter in Luxemburg hat.



Durch die Bündelung wolle man internationalen Asset-Managern „eine starke Präsenz im regulierten europäischen Umfeld bieten“, so Apex.



Zahlreiche Doppelbesetzungen



Werden LRI Invest mit rund 100 Mitarbeitern, M.M.Warburg & CO Luxembourg mit rund 180 und die Warburg Invest Luxembourg mit knapp 110 Beschäftigten zusammengeschlossen, gäbe es zweifellos Funktionen, die mehrfach besetzt wären.



Auf die Frage, ob beim Verkauf eine Vereinbarung bezüglich der Mitarbeiter – etwa eine Stellengarantie oder ähnliches – geschlossen wurde, meint die Warburg-Bank nur, zu den Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns daran halten und daher Ihre Frage nicht beantworten.“ Apex selbst antwortet ausweichend auf die Frage, ob geplant sei, die gekauften Firmen in Luxemburg zu fusionieren und dann Stellen abzubauen.



Chris Mulhern, Head of Operational Strategy and Integrations der Apex Group, meint: „Unser geschäftlicher Fokus liegt im Jahr 2019 auf dem Abschluss der Transaktionen und der Einbringung des erworbenen Unternehmens in die Apex Group.“



Auf der Fusion der einzelnen Geschäftseinheiten liege derzeit nicht das Hauptaugenmerk. Was nicht heißt, dass es dann nicht nächstes Jahr dazu kommen könnte. Darauf angesprochen hält sich das Finanzministerium bedeckt. Legt der Eigentümer Geschäftsteile in Luxemburg zusammen, ist das nichts Illegales, auch wenn es Stellen kostet.

Apex selbst erklärt die Zukäufe als strategische Akquisitionen, die nicht nur dem Vermögensaufbau dienten, sondern auch der Erweiterung des Apex-Angebots durch zusätzliches Know-how und einer breiteren Produktpalette. Durch die Übernahmen wird Apex ein Vermögen in Höhe von etwa 535 Milliarden Euro verwalten und ist innerhalb kürzester Zeit zum weltweit fünftgrößten Fondsverwalter aufgestiegen.



Die Apex Group ist Teil des Portfolios von Genstar Capital, einem Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Apex rechnet mit den behördlichen Genehmigungen der Zukäufe im ersten Quartal dieses Jahres.