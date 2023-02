Der Versicherungsmakler EuroCautions warnt vor übertriebener Panikmache - aber Grundstücke könnten zum Problem werden.

Wirtschaft 2 Min.

Nach Cenaro-Insolvenz

„Die meisten Wohnungen werden fertiggestellt“

Jean-Claude WEISHAAR Der Versicherungsmakler EuroCautions warnt vor übertriebener Panikmache - aber Grundstücke könnten zum Problem werden.

Die Insolvenz der Immobilienfirma Cenaro Gruppe beziehungsweise Cenaro Technical Services und der dazu gehörenden Baubranche Chevallier Construction hat in den letzten Wochen für viel Aufsehen in Luxemburg gesorgt. Nicht nur, weil um die 100 Mitarbeiter so ihren Job verloren, sondern auch, weil mehr als 100 Kunden nicht wussten, wie es mit dem Bau ihrer Häuser und Wohnungen weitergehen würde.

„Ihr Lebenstraum ist dahin. Das ist eine soziale Katastrophe“, sagte der Anwalt Georges Krieger, der die Belange einiger dieser Kunden vertritt, vor gut einer Woche. Er behauptete auch, bei den abgeschlossenen Versicherungsverträgen käme es möglicherweise nur zu teilweisen Entschädigungen der Kunden. Außerdem wüssten diese nicht, wann die Versicherungen zahlen würden.



Dieser Darstellung widerspricht der Versicherungsmakler EuroCautions. Diese Firma hat die Versicherer ausgewählt, die die Risiken im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Kaufverträgen abdecken. Ein solcher Verkauf von noch zu errichtenden Gebäuden wird per Gesetz definiert als einer, durch den der Verkäufer – in diesem Fall Cenaro - sich verpflichtet, innerhalb einer vertraglich festgelegten Frist ein Gebäude zu erstellen. Eine Fertigstellungsgarantie hierbei vorzusehen, sei für einen Bauträger in Luxemburg obligatorisch, erklärt der Anwalt Lex Thielen.



Risiken sind abgesichert

Alessandro Rizzo, der Geschäftsführer der EuroCautions, beruhigt die Gemüter in dieser Hinsicht. In einer Pressemitteilung sagt er, diejenigen, die in Luxemburg beziehungsweise in Europa eine entsprechende Garantie ausgestellt haben – das können Versicherer und Banken sein -, würden höchstwahrscheinlich über die notwendigen Mittel verfügen, um das Risiko, das durch den nicht erfolgten Weiterbau der Häuser und Wohnungen entstand, abzudecken.

Auch den Gerüchten, denen zufolge die Kunden von Cenaro möglicherweise mit leeren Händen dastünden, erteilt Rizzo eine Absage. „In den meisten Fällen werden die zu errichtenden Gebäude festgestellt“, sagt er.

Vorwürfe gegen Immobiliengruppe Cenaro: Verdächtiger in Untersuchungshaft Die Staatsanwaltschaft hat bei Durchsuchungen von Geschäfts- und Privaträumen zahlreiche Dokumente beschlagnahmt.

In der Tat befinden sich die meisten betroffenen Wohnungen und Häuser in einem fortgeschrittenen Fertigungszustand. Dadurch werde ein Weiterbau die Versicherer billiger als das Zahlen einer Entschädigung für den Teil, der bereits gebaut worden ist. Das Gesetz lässt nämlich denjenigen, die eine Garantie ausstellen, die freie Wahl zwischen einer Entschädigung für den Weiterbau oder einer Zurückzahlung für den gebauten Teil eines Hauses oder einer Wohnung.

In keinem Fall sei der Aussteller der Garantie für den Weiterbau zuständig, so Rizzo weiter. Wird der Kunde entschädigt, dann wird er selbst zum Bauherrn. Mit anderen Wörtern: Er muss sich selbst eine Firma suchen, die den Bau fertigstellt. In der Praxis läuft es dennoch manchmal darauf hinaus, dass derjenige, der die Garantie ausstellt, dem Kunden bei der Suche nach einer neuen Baufirma hilft.

Grundstück könnte zu Problem werden

Probleme gibt es aber unter Umständen bei der Betrachtung des Grundstücks. Laut Rizzo sei der Versicherer nicht dazu verpflichtet, den Preis des Grundstücks zurückzuerstatten. Das sei dadurch bedingt, dass der Verkäufer des Grundstücks und der Verkäufer des zu errichtenden Gebäudes im Fall von Cenaro zwei verschiedene Personen seien. Nur in dem Fall, in dem der Verkäufer von Grundstück und Gebäude ein und dieselbe Person ist, sei das Grundstück mitversichert.

Anders gesagt: Erhält ein Kunde sein Geld für den Bau seines Hauses oder seiner Wohnung zurück, riskiert er auf den Kosten seines Grundstücks sitzenzubleiben. Dies könnte ein großes Problem in Luxemburg werden, bahnen sich mit dem Einbruch der Baubranche in Zukunft doch mehrere Insolvenzfälle an, sagt Rizzo.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.