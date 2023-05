Nach verlustreichen Pandemie-Jahren hat der Konzern 2022 unterm Strich einen Gewinn von gut 1,5 Millionen Euro erzielt.

Die Luxair-Gruppe fliegt wieder in schwarzen Zahlen

Nach verlustreichen Pandemie-Jahren hat der Konzern 2022 unterm Strich einen Gewinn von gut 1,5 Millionen Euro erzielt.

(he) - 2022 war für die luxemburgische Fluggesellschaft ein ganz besonderes Jahr: Zum einen wurde der 60. Jahrestag des ersten Flugs (zwischen Luxemburg und Paris) gefeiert, zum anderen konnte der Konzern das Kapitel der verlustreichen Jahre vorerst abschließen.

„Die Leistung der verschiedenen Aktivitäten von Luxair hat dazu geführt, dass die Gruppe das erste positive konsolidierte Betriebsergebnis seit Jahren erzielt hat“, teilt die Luxair-Gruppe am Mittwoch mit. Demnach hat der Konzern das Geschäftsjahr 2022 mit einem konsolidierten Betriebsgewinn von 1,5 Millionen Euro abgeschlossen. Ein Jahr zuvor war es noch ein Verlust von 30,7 Millionen Euro.

Luxair erweitert das Angebot

Laut Luxair wurden 2022 zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens 90 Zielorte angeflogen. Insgesamt seien somit 28.000 Flüge durchgeführt worden, gegenüber rund 15.000 Flügen im Jahr zuvor. Während 2021 die Schwelle von einer Million Fluggästen kaum erreicht werden konnte, beförderten Luxair Airlines und LuxairTours 2022 zusammen mehr als zwei Millionen Fluggäste. Die Airline kam dabei auf rund 1,2 Millionen Passagiere. Das beliebteste Ziel der Passagiere war Frankreich, dicht gefolgt von Portugal und Italien.

LuxairTours kann wieder alles ansteuern

Nach einem Anstieg der Passagierzahlen von 119 Prozent im Jahr 2021 gegenüber 2020 konnte LuxairTours auch2022 von der Erholung der Luftfahrt profitieren. Die Passagierzahlen wurden um weitere 54 Prozent auf über 850.000 Passagiere gesteigert.

Wie sicher ist der neue Luxair-Flieger 737-8? Am Freitag wurde bekannt, dass die luxemburgische Airline ihre Flotte um die Boeing 737 Max erweitert. Die Maschine war nach zwei Abstürzen fast zwei Jahre gegroundet.

Wie schon 2021 waren auch 2022 die Pauschalreisen mit einem Plus von 60 Prozent der wichtigste Wachstumstreiber. Und das nicht zuletzt auch wegen der Aufhebung der Reisebeschränkungen, von denen vor allem die außereuropäischen Ziele wie Tunesien und der Türkei betroffen waren. Die Balearen standen ein weiteres Jahr an der Spitze der beliebtesten Reiseziele von LuxairTours, gefolgt von den Kanarischen Inseln und dem spanischen Festland. Auch Tunesien und Portugal gehörten weiterhin zu den beliebtesten Zielen.

LuxairCargo kämpft mit den Rahmenbedingungen

Nach einem Jahr 2021, das vor allem durch die höchste Tonnage in seiner Geschichte gekennzeichnet war, verzeichnete LuxairCargo 2022 einen Rückgang der Frachtmenge, was laut Konzern auf den Rückgang der Luftfracht in Europa und die Nachfrage nach dringenden Transporten im Zusammenhang mit der Pandemie zurückzuführen ist.

Zahlreiche Faktoren wie der Anstieg der Treibstoffpreise und die Folgen des Krieges in der Ukraine haben sich ebenfalls negativ auf das Luftfrachtgeschäft ausgewirkt, sodass sich die von LuxairCargo beförderte Tonnage vergangenes Jahr bei rund 995.000 Tonnen eingependelt hat.

LuxairServices erholt sich ebenfalls von der Pandemie

Nach einem vielversprechenden Vorjahr verzeichnete LuxairServices 2022 einen weiteren Anstieg seiner Aktivitäten mit einem höheren Passagieraufkommen am Flughafen Luxemburg - was auch die zunehmende Erholung des Reiseverkehrs seit dem Ende der Corona-Einschränkungen widerspiegelt.

2022 servierte das Luxair Catering bei 24.125 Flugzeugabfertigungen insgesamt 2,2 Millionen Mahlzeiten, gegenüber 1,3 Millionen im Jahr 2021.

Verhaltene Prognosen für 2023

Cargolux: Dritter Rekordgewinn in Folge Corona-Restriktionen und der Krieg in der Ukraine konnte letztes Jahr Cargolux nichts anhaben. Der Höhenflug sei aber vorbei, so Cargolux-Chef Richard Forson.

Trotz einer ermutigenden Erholung des Passagieraufkommens mahnen die Prognosen der Branche und der Wirtschaft laut Luxair zur Vorsicht für 2023. „Inflationsängste, das Risiko einer wirtschaftlichen Rezession sowie die geopolitischen Spannungen, die derzeit ganz Europa betreffen, beeinflussen auch die Aktivitäten von Luxair“, so der Konzern. Zudem gebe es noch viele andere Herausforderungen, wie die schrittweise Erneuerung der Flotte und die Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks.

