Die Krux mit den Prognosen

Luxemburg ist bei allen Wachstums-Vorhersagen Klassenerster. Warum eigentlich?

Prognosen haben es bekanntlich an sich, schwierig zu sein, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die 2,6 Prozent Wirtschaftswachstum, die die Europäische Kommission Luxemburg in ihrer Herbstprognose in diesem und im kommenden Jahr voraussagt, sind angesichts der allgemeinen Schwäche im Euroraum eine gute Nachricht.

Ob sich die Vorhersage erfüllt, steht auf einem anderen Blatt ...