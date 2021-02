Die Krux mit den Praktika

Praktikumsplätze sind in Corona-Zeiten Mangelware. Die Plattform „Jugendinfo.lu“ hilft Jugendlichen bei der Suche nach Praktikumsstellen.

Raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Arbeitsalltag: Für Praktika verlassen Jugendliche ihre Schule und sammeln erste Praxiserfahrungen. Doch Praktikumsplätze sind in Corona-Zeiten Mangelware: Für Studierende und Berufseinsteiger, die im In- oder Ausland erste Erfahrungen im Arbeitsalltag sammeln möchten, ist die Lage seit Monaten schwierig.

„Corona ist gerade für junge Menschen eine große Herausforderung“, sagt Didace Kalisa, Direktor der nationalen Agentur für Jugendinformation (Agence nationale pour l'information des jeunes – ANIJ) ...