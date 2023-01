Die größte der fast 4.000 Filialen steht im deutschen Grenzort Perl. Den Sprung über die Mosel strebt der Konzern aber nicht an.

Die Kette dm expandiert europaweit - nur nicht in Luxemburg

Die größte der fast 4.000 Filialen steht im deutschen Grenzort Perl. Den Sprung über die Mosel strebt der Konzern aber nicht an.

(he) - In Deutschland gibt es sie überall, und auch in unmittelbarer Nähe zur luxemburgischen Grenze sind zu finden. Wie zum Beispiel in Nittel, in Irrel oder aber in Perl. In jedem dieser Orte gibt es Filialen der Drogeriemarktkette dm. Und einer dieser grenznahen Märkte ist darüber hinaus ein ganz besonderer.

Viele Kunden aus Luxemburg

So ist eine der Filialen in Perl mit ihren 1.250 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht nur die größte in ganz Deutschland, sondern sogar in ganz Europa. Die Kette ist nämlich längst auch außerhalb der Bundesrepublik aktiv, betreibt inzwischen auch Läden in Polen, Österreich und Italien sowie in zehn südosteuropäischen Ländern.

Den Märkten begegnet man inzwischen also in vielen Nachbarländern Deutschlands, an vielen Urlaubszielen, aber eben nicht in Luxemburg. Was wiederum auch der Grund ist, warum ausgerechnet im Mosel-Grenzort Perl, im nahezu westlichsten Zipfel des europaweiten Verkaufsgebiets mit seinen fast 4.000 Standorten, die größte Filiale des Konzerns steht. Zu den Kunden gehören natürlich nicht nur die Einwohner des Ortes, sondern auch sehr viele Luxemburger. Gleiches gilt laut dm, auch für die Märkte in Nittel, Irrel oder aber Trier.

Viele Anfragen aus anderen Ländern

Wie hoch der Anteil luxemburgischer Kunden konkret ist, dazu gibt das Unternehmen auf Anfrage keine Auskunft. Ein wenig auskunftsfreudiger zeigt sich der Konzern bei der Frage, warum - trotz der enormen Expansion in Europa - an der Grenze zu Luxemburg zwar einige Geschäfte, im Großherzogtum selbst bislang aber kein einziges ist.

Man freue sich sehr, dass es „täglich Anfragen und Mitwirkungsangebote für die Expansion der dm-Märkte in andere Länder, Regionen und Kontinente“ gebe, erklärt dazu der dm-Gebietsverantwortliche Christian Schick. „Derzeit konzentrieren wir uns allerdings weiterhin auf die Expansion in den von uns bereits belegten Ländern“, fügt er hinzu. „Daher sind aktuell keine Aktivitäten in andere Länder, auch nicht nach Luxemburg, geplant.“

