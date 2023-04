Die jährliche Inflationsrate sinkt von 4,3 Prozent auf 3,6 Prozent. Im März zogen die Preise aber wieder an.

Teuerungsrate

Die Inflation in Luxemburg geht leicht zurück

Die jährliche Inflationsrate sinkt von 4,3 Prozent auf 3,6 Prozent. Im März zogen die Preise aber wieder an.

(MeM) - Im März lag die jährliche Inflationsrate gemessen über die letzten zwölf Monate bei 3,6 Prozent, gegenüber 4,3 Prozent einen Monat zuvor.

Im Monatsvergleich stieg im März die Inflation aber um 0,3 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde Statec am Mittwoch mit. Diese Bewegung sei hauptsächlich auf einen Anstieg der Lebensmittelpreise zurückzuführen, so Statec.

Die Preise für Nahrungsmittel stiegen von Februar auf März um 1,4 Prozent. Die stärksten Preisanstiege gegenüber dem Vormonat wurden für frisches Gemüse (plus 3,6 Prozent), Schweinefleisch (plus 3,2 Prozent), Olivenöl (plus 3,1 Prozent) und frisches Obst (plus 2,4 Prozent) festgestellt.

Lebensmittel deutlich teurer

Im Jahresvergleich lagen die Lebensmittelpreise um 13,7 Prozent höher, wobei der Anstieg bei frischem Gemüse (plus 28,5 Prozent) und Butter (plus 27,5 Prozent) besonders ausgeprägt war.

Die Preise für Erdölprodukte gaben 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat Februar nach. Die Preise für Mineralölprodukte lagen im März 11,4 Prozent niedriger als im März 2022.

Gleichzeitig gab es einen Preisschub bei den Dienstleistungen: Gaststättengewerbe (plus 0,6 Prozent), Kinderkrippen und Tagesheimen für Kinder (plus 2,2 Prozent) und Pauschalreisen (plus 1,8 Prozent). Der Gesamtindex (Halbjahresdurchschnitt) steigt damit von 967.48 auf 970.01 Punkte. Die nächste Indexierung wird ausgelöst, wenn der Wert von 988.76 erreicht wird.

