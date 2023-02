Die Banken in Luxemburg profitieren vom Anstieg des Leitzinses - trotz gesunkener Kreditnachfrage. Erstmals seit langem kehrt sich der Trend im Häusersektor um.

Wirtschaft 2 Min.

Inflationsbekämpfung

Die Immobilienpreise geben laut Statec in diesem Jahr nach

Marco MENG Die Banken in Luxemburg profitieren vom Anstieg des Leitzinses - trotz gesunkener Kreditnachfrage. Erstmals seit langem kehrt sich der Trend im Häusersektor um.

Nach einem Jahrzehnt der Niedrigzinsen haben die Zentralbanken die Leitzinsen angehoben, um die Nachfrage zu dämpfen und die Inflation zu bremsen. Die Banken profitieren davon. „Die gesamte Zinsmarge dürfte 2022 um 37 Prozent gestiegen sein und bis 2023 um 26 Prozent zunehmen“, schreibt Statec in einer am Freitag vorgelegten Analyse.



Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem die EZB den Banken Geld leiht, stieg auf drei Prozent, und der marginale Tagesgeldsatz auf 3,25 Prozent, was den höchsten Stand seit 2008 darstellt. Der Zinssatz, der Einlagen und Überschussreserven verzinst, stieg von -0,5 Prozent auf 2,5 Prozent. Während die Banken also seit Juni 2014 Zinsen auf einen Teil ihrer überschüssigen Einlagen bei der Zentralbank zahlen mussten, erhalten sie seit September Zinsen auf diese Einlagen und noch mehr auf ihre Mindestreserven, was eine direkte Quelle für Zinsgewinne ist.

Die Banken erhöhten ihrerseits ihre Zinsraten: Ende 2022 wurden neue Unternehmenskredite in Luxemburg zu durchschnittlichen Zinssätzen von 2,8 Prozent vergeben (+1,7 Prozentpunkte im Jahresvergleich). Die durchschnittlichen Zinssätze für neue Konsumentenkredite lagen bei 4,1 Prozent (+1,5 Prozentpunkte), während bei Wohnungsbaukrediten die variablen Zinssätze im Durchschnitt bei 2,6 Prozent (+1.2 Prozentpunkte) und die festen Zinssätze bei 3,5 Prozent (+2.1 Prozentpunkte) lagen.

Das Bauen in Luxemburg wird teurer Bankdarlehen kosten mehr: Die Zinsen auf Immobilienkredite steigen laut Banque centrale du Luxembourg (BCL).

„Die Anpassung des durchschnittlichen Zinssatzes für ausstehende Immobilienkredite“, erklärt Statec, „erfolgt etwas langsamer – im Dezember lag er bei zwei Prozent -, da die Banken zwischen 2015 und 2021 mehr Immobilienkredite mit festen Zinssätzen vergeben haben.“

Kreditnachfrage und Immobilienpreise sinken

Laut der jüngsten Bank Credit Survey, die im Januar bei 151 Banken im Euroraum, darunter sieben in Luxemburg, durchgeführt wurde, ist die Kreditnachfrage von Unternehmen und Haushalten im Jahr 2022 stark zurückgegangen und dürfte im ersten Quartal 2023 weiter sinken. Alle befragten Banken in Luxemburg stellten im letzten Quartal 2022 einen Rückgang der Nachfrage nach Immobilienkrediten fest. Die Summe der neuen festverzinslichen Immobilienkredite, die von den Banken in Luxemburg vergeben wurden, fielen im vierten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 40 Prozent, und die Unternehmenskredite um 23 Prozent.

Der Bankertrag, der alle Erträge umfasst, stieg bei 80 Prozent der Banken; das Ergebnis vor Rückstellungen und Steuern des luxemburgischen Bankensektors stieg um 21 Prozent im Jahresvergleich an.

Banken werden auch 2023 noch von steigenden Zinsen profitieren.

Die hohen Zinssätze belasten die Nachfrage nach Krediten und die Immobilientransaktionen, die im Jahresvergleich um 14 Prozent zurückgegangen sind. Der Anstieg der Verkaufspreise für Immobilien in Luxemburg ging im dritten Quartal auf elf Prozent im Jahresvergleich zurück, eine Entwicklung, „die sich in den folgenden Quartalen noch verstärken dürfte“, meint die Statistikbehörde. Ihre Prognosen für die Entwicklung der Immobilienpreise im Jahr 2023 wurde nach unten korrigiert: auf -2,3 Prozent im Jahresvergleich nach einer Verteuerung von 14 Prozent 2021. Noch im Dezember ging Statec von einer Immobilienverteuerung von 0,8 Prozent in diesem Jahr aus.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.