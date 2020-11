Die Haushälterin Amerikas

Janet L. Yellen soll die erste Finanzministerin in der Geschichte der USA werden.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)



231 Jahre mussten vergehen, bevor eine Frau die Kontrolle über den Haushalt Amerikas übernehmen durfte. Mit der in Brooklyn zur Welt gekommenen, an der Brown-Universität ausgebildeten und in Berkeley als Professorin lehrenden Volkswirtin Yellen steht künftig eine Finanzministerin an der Spitze des „Treasury Departments“, die in ihrer langen Laufbahn viele Glasdecken durchbrochen hat.

Die „kleine Dame mit dem großen IQ“ schrieb schon einmal Geschichte, als der frühere US-Präsident Barack Obama sie 2013 zur ersten Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank FED berief ...