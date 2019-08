Die Generationenfrage

Greta Thunberg polarisiert. Sie ist Lichtgestalt und Hassfigur.

Vor einem Jahr, am 20. August 2018, protestierte Greta Thunberg zum ersten Mal vor dem Reichstag in Stockholm. Ihr Anliegen: der Klimaschutz. Ihren Namen kannte damals kaum jemand. Heute ist die Sechszehnjährige weltberühmt und gilt als Anwärterin auf den Friedensnobelpreis. Aus dem Stein, den sie ins Rollen brachte, ist in kurzer Zeit eine Lawine geworden. Die von ihr inspirierte „Fridays for Future“-Bewegung hat den Klimawandel zu einem bestimmenden gesellschaftlichen Thema gemacht.

Am Beispiel von Greta Thunberg zeigt sich, dass ein einzelner Mensch, zur rechten Zeit am richtigen Ort, eine gewaltige Hebelwirkung erzielen kann ...