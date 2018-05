Das Luxemburger Unternehmen Solar Screen ist Europas Marktführer für Fensterfolien. In Foetz haben die rund 50 Mitarbeiter nun ihr neues Hauptquartier samt Lagerhalle bezogen.

Die Firma Solar Screen eröffnet neuen Hauptsitz

Maxime GILLEN Das Luxemburger Unternehmen Solar Screen ist Europas Marktführer für Fensterfolien. In Foetz haben die rund 50 Mitarbeiter nun ihr neues Hauptquartier samt Lagerhalle bezogen.

Was haben Schlösser und Bürogebäude gemeinsam? Viele Fenster. Fenster, die sich erhitzen, wenn die Sonne drauf scheint. Darunter leiden sowohl Arbeitnehmer, die hinter diesen Fenstern arbeiten müssen, als auch Kunstwerke und Möbel, die durch lange Sonneneinstrahlung beschädigt werden.



Alles an einem Ort: Bisher war die Firma auf zwei Standorte aufgeteilt. In dem neuen Gebäude in Foetz vereint CEO Nicolas De Ridder nun alle Abteilungen mit dem 1.500 Quadratmeter großen Lager an einem Ort. Foto: Chris Karaba

Die Luxemburger Firma Solar Screen kann dabei Abhilfe schaffen. Sie entwickelt und vertreibt Plastikfolien aller Art, darunter auch spezielle Fensterfolien, die Sonnenstrahlen spiegeln. Dadurch hitzen die Fenster wesentlich weniger auf, was sich durchaus positiv bei der Stromabrechnung auswirken kann, da die Klimaanlage viel seltener zum Einsatz kommen muss.



So wurde beispielsweise auch das Fensterdach des Schwimmbads im Rehazenter in Kirchberg mit Folie versehen, weil die Sonneneinstrahlung zu Algenbildung führte. Ein Kunde in Kirchberg mit rund 3.500 Quadratmetern an Fenstern zum Beispiel könne mit einer sonnespiegelnden Folie pro Jahr etwa 155.000 Euro an Stromkosten einsparen, rechnet Sales Manager Philippe Goossens vor.



Die Sonnenschutzfolien von Solar Screen wurden deshalb auch in das Prämiensystem Enoprimes aufgenommen, das Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden finanziell bezuschusst.

Eine Firma im Aufwind



Alle Folien werden in Luxemburg entwickelt und in den USA, Korea oder Indien produziert. „Es gibt weltweit nur wenige Unternehmen, die diese speziellen Folien herstellen können“, erklärt CEO Nicolas De Ridder.



Der 37-Jährige steht seit 2015 an der Spitze des Unternehmens, das sein früherer Arbeitgeber Alcopa ein Jahr zuvor übernommen hatte. Dieser investierte in Firmen mit großem Wachstumspotenzial.



Unter Nicolas De Ridder wurde die Marketingabteilung von einem auf sechs Mitarbeiter aufgestockt und die Logistik verbessert. So konnte das Unternehmen in den vergangen Jahren stetig wachsen und ist heute eigenen Angaben nach Marktführer für Fensterfolien in Europa. 2017 verbuchte die Firma einen Umsatz von 19 Millionen Euro.

Derzeit exportiert Solar Screen ihre Produkte in mehr als 50 Länder und zählt rund 3.000 Kunden weltweit. Die Firma arbeitet ausschließlich mit anderen Unternehmen zusammen. „Zu unseren Kunden zählen unter anderem Spezialisten für Fensterfolien, Hersteller von Wintergärten oder Rollvorhängen“, erklärt Nicolas De Ridder.



Klebefolie als Holzersatz



Die einzige Ausnahme ist Luxemburg. Hierzulande können auch private Kunden sich direkt an das Unternehmen wenden, um ihre Folie zu kaufen und von hauseigenen Installateuren anbringen zu lassen.



Das Angebot von Solar Screen geht weit über sonnenspiegelnde Fensterfolien hinaus. Aktueller Kassenschlager der Firma sind ihre Dekofolien in Holzoptik. Im Gegensatz zu den meisten bisher erhältlichen Folien, haben diese eine täuschend echte Holzstruktur.



Die Qual der Wahl: Die Dekofolie von Solar Screen gibt es in allen Ausführungen. Foto: Chris Karaba

Sie sind unter anderem bei großen Hotelketten beliebt, die mehrere Zimmer damit renovieren können, ohne die Möbel komplett ersetzen zu müssen. Hinzu kommt, dass die Dekofolie wesentlich günstiger und schneller angebracht ist.



Vor allem für Türen, sei das Holzimitat gefragt, erklärt Philippe Goossens. Foto: Chris Karaba

Aber auch Privatleute greifen auf die Dekofolie zurück um beispielsweise die Fronten ihrer Küche aufzupeppen. „Für eine neue Küche von etwa 13 Quadratmetern zahlt man gerne 8.000 – 12.000 Euro. Mit der Dekofolie bekommt der Kunde eine neue Küche für rund 1.500 Euro“, erklärt Philippe Goossens.