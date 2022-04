Mehr als einen Monat steckte das Containerschiff im Schlamm vor der Ostküste der USA. Jetzt ist die „Ever Forward“ frei.

Chesapeake Bay

Die „Ever Forward“ bewegt sich wieder

(Bloomberg) – Das Containerschiff „Ever Forward“ der Evergreen Marine Corp., das mehr als einen Monat lang im Schlamm der Chesapeake Bay feststeckte, bewegt sich wieder. Das geht aus Trackingdaten hervor.

Der Navigationsstatus änderte sich am Sonntag in „unterwegs aus eigener Kraft“, nachdem das Schiff zuvor als „auf Grund gelaufen“ eingestuft worden war. Die „Ever Forward“ hatte sich nach dem Verlassen des Hafens von Baltimore am 13. März kurz vor der Hauptfahrrinne der Bucht festgefahren. Mehrere Versuche, die „Ever Forward“ mithilfe von Schleppern zu befreien, schlugen fehl. Die Behörden entluden erst kürzlich einige Container, um das Schiff zu entlasten.

Keine Schäden am Schiff

Die „Ever Forward“ wurde wieder flott gemacht und wird nach Unterwasserinspektionen an einem nahegelegenen Ankerplatz „in den Hafen von Baltimore zurückkehren, die Anfang des Monats gelöschte Ladung wieder aufladen und dann ihre ursprünglich geplante Reise fortsetzen“, so Evergreen Marine in einer Erklärung am 17. April. Evergreen Marine fügte hinzu, dass das Schiff während der gesamten Arbeiten keine Schäden durch den Vorfall aufwies und keine Anzeichen für ein Auslaufen von Treibstoff oder eine Verschmutzung zeigte.

Schiffsblockaden sind ein physisches Problem in der globalen Lieferkette, das dazu beigetragen hat, die Inflation in den USA auf ein 41-Jahres-Hoch zu treiben. Ein anderes Evergreen-Schiff, die „Ever Given“ hatte sich im vergangenen Jahr in einem engen Teil des Suezkanals festgefahren und den weltweiten Schiffsverkehr monatelang unterbrochen.

Ein Bergungsteam unter der Leitung der US-Küstenwache hatte bis zu diesem Wochenende gewartet und gehofft, dass Vollmond und Flut das Schiff befreien könnten, nachdem der letzte Versuch gescheitert war. Der Frachter hat fast 5.000 Container an Bord, bei voller Kapazität könnte er etwa 12.000 Container aufnehmen. Das Unternehmen meldete den Versicherungsstatus „Havarie-Grosse“ an, was bedeutet, dass die Eigentümer der Ladung die Bergungskosten teilen müssen.