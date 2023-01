Viele kleinere Unternehmen stellen ihre Rechnungen noch auf Papier aus oder verschicken sie als Word-Dokument per E-Mail. Damit ist im März Schluss.

Die elektronische Rechnung wird zur Pflicht

Jean-Claude WEISHAAR Viele kleinere Unternehmen stellen ihre Rechnungen noch auf Papier aus oder verschicken sie als Word-Dokument per E-Mail. Damit ist im März Schluss.

Mit der elektronischen Rechnung, die ab dem 18. März 2023 für alle Unternehmen in Luxemburg obligatorisch sein wird, macht das Land einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung seiner Wirtschaft. Die Initiative geht auf ein Gesetz vom 13. Dezember 2021 zurück, das besagt, dass für ein Unternehmen das Ausstellen einer Rechnung an eine öffentliche Einrichtung über den „klassischen“ Weg nicht mehr möglich sein wird. In anderen Worten: das Schreiben, Ausdrucken und Versenden von Rechnungen per Post oder E-Mail wird Schnee von gestern sein.

Betroffen vom Gesetz sind sämtliche Rechnungen und egal in welcher Höhe, – demnach nicht nur öffentliche Aufträge - die ein Unternehmen an eine öffentliche Einrichtung schickt. Hierbei kann es sich um jede Art von Institution handeln – ob Zentralstaat, Ministerien, Verwaltungen, Gemeinden, Gemeindeverbände, Gerichte sowie andere Einrichtungen des öffentlichen Sektors wie zum Beispiel Schulen.

Für größere und mittlere Unternehmen sah das Gesetz die Stichdaten 18. Mai 2022 beziehungsweise 18. Oktober 2022 für die Umstellung vor. Für kleinere Unternehmen – diese stellen heute ihre Rechnungen oft noch auf Papier oder im Word- oder Excel-Format aus - gilt der erwähnte 18. März dieses Jahres. „Einige dieser Unternehmen haben bereits Ende 2022 nach Lösungen gesucht, aber man kann davon ausgehen, dass der große Teil heute noch nicht gesetzeskonform ist“, heißt es dazu aus der Handwerkerkammer.

Zusammen mit der Handelskammer und dem Ministerium für Digitalisierung bereitet sie die Unternehmen seit einem Jahr mittels Konferenzen, Workshops und Webinars auf die Umstellung vor. Auch im laufenden Jahr sind noch Termine dieser Art geplant. Alle Fragen und Antworten zum Thema sind außerdem auf der Internetseite www.e-facturation.lu zusammengefasst.

Genormtes Verfahren

Jetzt könnte man meinen, die elektronische Rechnung gebe es doch schon, denn Rechnungen im PDF- oder Wordformat sind längst üblich. Aber das Gesetz meint mit „elektronischer Rechnungstellung“ mehr - solche Rechnungen müssen einer verbindlichen gemeinsamen Norm entsprechen.

Die europäische Norm definiert die wesentlichen Informationselemente, die eine elektronische Rechnung enthalten muss, um mit der Gesetzgebung einschließlich der Steuergesetzgebung konform zu sein, erklärt die Handelskammer, „und gewährleistet die branchenübergreifende, nationale und grenzüberschreitende Interoperabilität.“ Diese Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt, empfangen und gespeichert wird, ermöglicht damit auch eine automatische und elektronische Verarbeitung.

Sinn und Zweck der Umstellung ist die Vereinfachung der Buchführung. Die Einzelheiten der verschickten Rechnungen werden dabei von einem Programm in ein maschinenlesbares Format (XML) umgewandelt und in das System des Kunden importiert. Dieses erkennt die Daten und der Kunde kann ohne weiteren Aufwand und mit nur einem Klick bezahlen.

Heute stellen kleinere Unternehmen ihre Rechnungen an öffentliche Einrichtungen oft noch auf Papier aus. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Foto: Chris Karaba

Die Vereinfachung der Buchhaltung steht im Vordergrund

Mehrere Unternehmen bestätigen auf Nachfrage diese Vorteile bei der Zahlungsabwicklung. „Wir erwarten, dass die ganze Abwicklung von Rechnungen einfacher und schneller wird. Wahrscheinlich werden Zahlungen auch zügiger bei uns eingehen“, erklärt beispielsweise das Architektenbüro SteinmetzDemeyer aus Luxemburg.

Die Engineering-Firma Goblet & Lavandier aus Niederanven berichtet von einer erfolgreichen Kommunikation mit den Gemeinden über das neue System. „Schwierigkeiten gibt es nur bei ausführenden Firmen, im Fall, wo wir deren Rechnung weiterleiten. Das ist technisch aufwendig. Außerdem stellt sich die rechtliche Frage, ob wir die Rechnung verbessern dürfen“, sagt der Geschäftsführer der Firma.

Auch die Baufirma CDCL aus Leudelange hat umgestellt und redet von einem System, das in der Praxis gut funktioniert. „Der einzige Nachteil ist, dass wir nicht wissen, ob die Rechnung, die wir schicken, angekommen ist, da wir keine Empfangsbestätigung bekommen“, sagt eine Angestellte.

Die Umstellung auf das neue System war am Anfang etwas aufwendig, sind sich die meisten Unternehmen einig. „Im Endeffekt klappte es aber, dank einer gelungenen Abstimmung zwischen deutschen und luxemburgischen Lieferanten unserer Software“, sagt die Firma Annen plus aus Manternach, die im Bereich Planung, Produktion und Einbau von Fenstern und Fassaden tätig ist.

Aber nicht alle Unternehmen sehen Vorteile bei der elektronischen Rechnung. Für den Weinproduzenten Vinsmoselle aus Stadtbredimus lohnt sich der Aufwand nicht für die kleine Zahl an Rechnungen, die die Firma an öffentliche Einrichtungen verschickt. Aus ihrer Sicht ist das neue System eher für größere Firmen geeignet.

Für Firmen mit kleinerem Bedarf bietet das Internetportal „Guichet.lu“ kostengünstige technische Lösungen zum Verschicken einer elektronischen Rechnung an. Diese können im Einzelfall eine Alternative zur erforderten Umstellung auf die „Peppol“-zertifizierten Zugangspunkte darstellen.

Zustellnetzwerk ist europäisch

„Peppol“ steht für „Pan European Public Procurement On-Line”. Es handelt sich um ein gemeinsames europäisches Zustellnetzwerk, das die automatische Ausstellung, die Übertragung und den Empfang der elektronischen Rechnungen ermöglicht. Über diesen Weg soll vermieden werden, dass „Unternehmen mit Dutzenden oder gar Hunderten von unterschiedlichen und nicht interoperablen Lösungen für die Rechnungsübermittlung konfrontiert werden“, schreibt die Handwerkerkammer.

Über „Peppol“ haben Unternehmen im Prinzip drei Möglichkeiten, um konforme elektronische Rechnungen auszustellen: die Verwendung einer Rechnungs- oder Buchhaltungssoftware (ERP), das Mieten eines „Peppol“-Zugangspunkt bei einem spezialisierten Dienstleister oder die Einrichtung eines eigenen „Peppol“-Zugangspunkts.

Je nach der gewählten Lösung kommen mehr oder weniger Kosten auf das Unternehmen zu. Das Mieten eines Zugangspunkts könne um die 100 Euro im Monat kosten, wenn eine Firma mehr als 30 Rechnungen im Monat ausstellt, heißt es beim Software-Entwickler Be Fresh aus Roeser. Bei einer kleineren Zahl an Rechnungen sind die Kosten geringer. Dazu können Kosten von 500 bis 1.000 Euro für die Umstellung des IT-Systems anfallen. Die Einrichtung eines eigenen Zugangspunktes für größere Unternehmen könnte dagegen teurer werden, heißt es aus der Branche.

Um die entstehenden Kosten zu decken können kleine und mittlere Unternehmen Investitionsbeihilfen des Staates in Anspruch nehmen. Darüber hinaus können Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern über das Programm „Fit 4 Digital Packages“ eine Hilfe von 5.000 Euro beim Mittelstandsministerium beantragen.

Aus Sicht des Ministeriums für Digitalisierung dürften aber langfristig die Vorteile der Elektronik die Kosten im Zusammenhang mit dem herkömmlichen Papier-Aufwand mehr als ausgleichen. Ähnlich sieht es auch das Architektenbüro SteinmetzDemeyer. „Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass das Gesetz einen ökologischen Impakt auf unser Geschäft hat, weil wir weniger Rechnungen auf Papier ausstellen werden. Da gehen wir schon von einer größeren Einsparung aus“, so eine Angestellte der Firma.

Digitalisierung im Handwerk schreitet voran Die Handwerkerkammer beleuchtet alle zwei Jahre den Stand der Digitalisierung in der Branche. Die letzte Ermittlung ergab, dass 86 Prozent der Handwerksbetriebe in Luxemburg über einen Internetauftritt verfügen. Darüber hinaus benutzt mehr als die Hälfte der Handwerksbetriebe Software zur Kundenverwaltung, IT-Anwendungen, Online-Banking, elektronische Rechnungen im PDF-Format und Online-Dienste der Regierung. „Insgesamt kann man festhalten, dass die Digitalisierung der Arbeitsprozesse im Alltag deutlich zugenommen hat“, sagt die Handwerkerkammer. Weitere Fortschritte seien aber erforderlich bei der Datensicherheit, der Automatisierung der Buchhaltung und der Anpassung an neue Technologien, heißt es. Zudem seien Anpassungen bei der IT-Sicherheit und der Aufklärung des Personals nötig, um Cyberattacken entgegenzuwirken.

Weitere Schritte bei der Digitalisierung nötig

Für das House of Entrepreneurship bedeutet die Umstellung auf die elektronische Rechnung ein wichtiger Schritt der Unternehmen in Richtung Digitalisierung. „Dabei haben die Unternehmen - was auch immer ihr Grund für eine solche Entscheidung sein mag – einen Wettbewerbsvorteil durch verkürzte Zahlungsfristen und Effizienzsteigerungen“, sagt eine Sprecherin.

Das Personal spare Zeit und könne sich Tätigkeiten mit höherem Mehrwert widmen. „Um richtig Kapital aus dieser Situation zu schlagen, müsste man bei der Digitalisierung weiter gehen und die elektronische Rechnung nicht nur mit den Behörden, sondern auch im Zahlungsverkehr zwischen den Unternehmen benutzen können“, heißt es.

Automatisierung der Rechnungseingänge, Vereinfachung, schnellere Abwicklung, größere Sicherheit der Daten - einen ersten Anlauf in Richtung elektronische Rechnung hat die Wirtschaft schon genommen: Ende November 2022 waren bei den Behörden mehr als 27.000 Rechnungen auf diese Art eingegangen.

