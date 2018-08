Die CFL treiben ihren China-Zug voran

In Luxemburg sowie im französischen Grenzgebiet wird an Containerzugverbindungen nach China gearbeitet. Die Lothringer bringen zuletzt immer wieder eine Kooperation ins Spiel.

In Luxemburg sowie im französischen Grenzgebiet wird an Containerzugverbindungen nach China gearbeitet. Als kürzlich der erste Test-Zug nach Thionville auf der Strecke blieb, brachten die Lothringer erneut eine Kooperation ins Spiel.

Bei CFL Multimodal arbeitet man unverändert an einer eigenen, regelmäßigen und direkten Containerzugverbindung zwischen der chinesischen Provinzhauptstadt Zhengzhou und dem Intermodalterminal in Bettemburg-Düdelingen. Das bestätigte am Donnerstag Barbara Chevalier, Direktorin für Strategie und Geschäftsentwicklung bei CFL Multimodal, dem „Luxemburger Wort“.



Hintergrund war eine Anfrage dieser Zeitung, was von einer diesbezüglichen Kooperation mit dem lothringischen Logistik- und Industriekomplex Europort zu halten sei ...