Die CFL möchte beim Gütertransport Straße, Schiene und Binnenschifffahrt verbinden. Eine neue strategische Beteiligung soll dabei helfen.

„Multimodaler“ Transport

Die CFL steigt bei der Luxport-Gruppe ein

Die CFL möchte beim Gütertransport Straße, Schiene und Binnenschifffahrt verbinden. Eine neue strategische Beteiligung soll dabei helfen.

Die Bahngesellschaft CFL geht eine strategische Partnerschaft mit der Luxport-Gruppe ein und erwirbt zum 1. Januar 2023 Anteile an der Betreibergesellschaft des Hafens in Mertert.

Mit diesem Geschäft wolle die CFL-Gruppe „ihren Güterverkehrsbereich, der bereits Eisenbahn- und Logistikaktivitäten umfasst, stärken und mit zusätzlichen Infrastrukturen und Aktivitäten wie Binnenschifffahrt oder Schüttgutlogistik diversifizieren“, schreibt das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Zusammenspiel von Schiene, Straße und Schifffahrt

Die strukturelle Zusammenarbeit soll die Synergien zwischen den Frachtdienstleistungsangeboten der beiden Gruppen fördern. Insbesondere durch das Zusammenspiel zwischen Schiene, Straße und Binnenschifffahrt soll das Angebot verbessert werden. Die Kooperation soll der Gesellschaft zudem eine bessere Anbindung an die großen europäischen Seehäfen sichern.

Jan Löwenguth, Geschäftsführer von Luxport (links) und Marc Wengler, Geschäftsführer der CFL-Gruppe, bei der Unterzeichnung der Partnerschaft. Foto: CFL

„Wir verfolgen weiterhin unser Ziel, Luxemburg als multimodalen Hub Europas zu entwickeln. Eine strukturelle Zusammenarbeit zwischen der CFL-Gruppe und der Luxport-Gruppe wird es uns sicherlich ermöglichen, die strategischen Überlegungen und Investitionen für die Entwicklung der multimodalen Aktivitäten in Luxemburg in Zukunft besser auszurichten und so die Wettbewerbsposition des multimodalen Hubs Luxemburg in Europa zu stärken“, so Marc Wengler, Generaldirektor der CFL-Gruppe.

„Größer werden kann der Hafen nicht, aber er kann sich qualitativ entwickeln“ Seit Mai ist Raphaël Zumsteeg Geschäftsführer der „Société du Port de Mertert“. Der Hafen verzeichnete letztes Jahr ein Rekordvolumen beim Güterumschlag.

Zu den finanziellen Details der Beteiligung machten die Unternehmen keine Angaben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.