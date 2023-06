Die Bahngesellschaft investiert 2022 mehr und muss sich mit einem niedrigeren Nettogewinn begnügen.

Schienenverkehr

Die CFL freut sich über mehr Passagiere

„Krieg, der Tunneleinsturz und Streiks in Frankreich hatten im letzten Geschäftsjahr großen Einfluss auf die Resultate“, sagt Jeannot Waringo, Verwaltungsratspräsident der CFL am Montag bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse 2022. „Dennoch sind die Resultate exzellent.“

Alle drei Geschäftsbereiche – Passagierverkehr, Infrastruktur und Fracht - konnten zulegen. Der Tunnel in Schieburg auf der Linie 10, der sogenannten Nordstrecke, war August letzten Jahres bei Bauarbeiten teils eingestürzt. Er soll diesen August wieder befahren werden können.

Trotz all der Widrigkeiten – viele Streckensperrungen wegen Instandhaltungsarbeiten kamen hinzu – erreichte die CFL letztes Jahr bei der Pünktlichkeit einen Wert von mehr 90 Prozent. Andere würden sich über einen solchen Wert freuen, so Waringo.

Der Umsatz der Gesellschaft stieg letztes Jahr auf 1,073 Milliarden Euro, der Gewinn belief sich auf netto 13 Millionen Euro, 40 Prozent weniger als 2021. Etwa 31 Prozent des Umsatzes macht der CFL-Konzern mit dem Passagierverkehr, 43 Prozent im Geschäftsbereich Infrastrukturen und 25 Prozent mit dem Frachtgeschäft. Das Unternehmen, das etwas mehr als 5.000 Mitarbeiter zählt, hat dabei zehn Millionen Euro mehr investiert als im Jahr davor: 88,3 Millionen Euro. Die CFL hat bei Alstom 34 Züge „Coradia Stream High Capacity“ bestellt, die 2024 in Dienst gestellt werden sollen. Unter anderem nutzt die CFL auch als eines der ersten Unternehmen in Luxemburg die digitale BMI-Technologie zum Bauen, auch werden neue Technologien eingesetzt, mit denen künftige Probleme erkannt werden, so dass noch vor der Wartung den Problemen entgegengewirkt werden kann.

Dass die CFL vielleicht weniger hart als andere Unternehmen von der Energiepreiserhöhungen betroffen war, dürfte an Stromverträgen liegen, die vor dem Ukraine-Krieg geschlossen wurden. Die CFL bezieht eigenen Angaben nach 100 Prozent grünen Strom.

Mehr Fahrgäste

Die Zahl der Zug-Fahrgäste erreichte letztes Jahr 22 Millionen, ein Plus von 33 Prozent gegenüber 2021. In der Pandemie war die Zahl auf 14,5 Millionen (2020) eingebrochen. Den Prognosen zufolge wird die Zahl der Fahrgäste in den kommenden Jahren weiter steigen und dieses Jahr wahrscheinlich mehr als 26 Millionen und 2030 etwa 30 Millionen erreichen. 3,4 Millionen Fahrgäste zählte letztes Jahr der Busverkehr der CFL. Jährlich führt die CFL bei Tausenden Fahrgästen eine Befragung durch und freute sich zuletzt über gute Noten, so CFL-Chef Marc Wengler.

Erster Coradia-Triebwagen in Luxemburg angekommen Am Freitag ist der erste CFL-Triebwagen vom Typ „Coradia Stream High Capacity“ in Luxemburg angekommen. Anfang 2024 sollen sie in den Liniendienst starten.

Ein Viertel des Umsatzes der Gruppe kommt vom Frachtgeschäft. Beim Nettogewinn betrug der Anteil hingegen nur 1,1 Millionen Euro gegenüber sechs Millionen im Jahr davor. Denn während CFL Cargo einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro erwirtschaftete, machte CFL Multimodal netto einen Verlust von 0,7 Millionen Euro. Die Gesellschaft Lorry-Rail, deren System es erlaubt, dass komplette Lastwagen, nicht nur Auflieger und Anhänger, über die Schiene transportiert werden, machte letztes Jahr einen Gewinn von 6,4 Millionen Euro. Die CFL ist mit 34,5 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.

Mehr Strecken für den Frachtverkehr

Der Multimodal-Bahnhof Bettemburg, der letztes Jahr einen dritten Kran erhielt, hat sich laut CFL-Generaldirektor Wengler als internationales Fracht-Hub etablieren und seine Stellung ausbauen können. Dabei profitierte das Frachtgeschäft der Bahngesellschaft insgesamt auch von einem diversifiziertem Kundenstamm, der unterschiedlichste Güter transportiert. Letztes Jahr kamen multimodal – Lastwagen auf Schiene – die Strecken von Deutschland in die Türkei und von Frankreich nach Polen hinzu.

Wir wollen erster Ansprechpartner bei der Mobilität werden. Marc Wengler, CFL-Generaldirektor

Um die Multimodal-Verbindungen auch auf den Wasserstraßen auszubauen, hatte die CFL Anfang des Jahres 50 Prozent des Luxport übernommen. „Wir wollen erster Ansprechpartner bei der Mobilität werden, nicht nur auf der Schiene“, erklärt Wengler dazu. Im Terminal Bettemburg wurden letztes Jahr 211.540 Tonnen Fracht umgeschlagen, Güter wurden über 2,4 Millionen Tonnenkilometer auf Schiene transportiert.

Zahlreiche Zukunftsprojekte

CFL Mobility, eines der mehr als ein Dutzend Tochterunternehmen der CFL, ist der größte Anbieter von Carsharing im Land. Auch dieses Geschäft entwickelt sich nach Angaben der CFL-Direktion gut: Die Zahl der Nutzer hat sich letztes Jahr mit 12.574 fast verdoppelt, 60 Autostationen sind inzwischen eingerichtet, mehr als zwei Millionen Kilometer wurden mit den CFL-Carsharing-Autos zurückgelegt. Das Carsharing-Angebot soll ausgebaut werden wie auch die Möglichkeit, zwischen Fahrrad und Zug zu wechseln, weswegen eine „Velo-Strategie“ ausgearbeitet wurde, die nun umgesetzt werden muss.

68 Bahnhöfe und ein Luxemburger Gleisnetz von 630 Kilometern Länge hat die CFL. Letztes Jahr wurden das Stellwerk in Ettelbrück digitalisiert und die Brücke auf der Verbindung zwischen der Hauptstadt und Bettemburg über der A3 eingeweiht. Laufende Projekte sind unter anderem der Ausbau des P+R-Gebäudes in Mersch, die vollständige Neugestaltung der Bahnhofsinfrastruktur mit einem zusätzlichen Bahnsteiggleis und Anpassung des Gleisplans sowie Bau eines P+R-Gebäudes in Rodingen, die Einrichtung von zwei zusätzlichen Bahnsteigen und vier Bahnsteiggleisen im hauptstädtischen Zentralbahnhof und der Ausbau des Parkhauses in Ulflingen. Der Staat hat in die Eisenbahn-Infrastruktur des Landes letztes Jahr 328 Millionen Euro investiert, 2021 waren es 288 Millionen.

