Bauunternehmer wissen nicht mehr wohin mit dem Erdaushub

Bauschuttdeponie in Strassen wird eröffnet

Am Donnerstag wird die neue Bauschuttdeponie in Strassen offiziell eröffnet. Die geplante Laufzeit lag bei drei bis vier Jahren. Aufgrund der hohen Frequentierung wird sie wahrscheinlich schon in anderthalb Jahren die Türen wieder schließen müssen.