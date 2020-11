Die Angst vor dem Abschwung

Investoren befürchten, die Konjunktur könnte im dritten Quartal erneut abstürzen.

Walter PFAEFFLE Investoren befürchten, die Konjunktur könnte im dritten Quartal erneut abstürzen.

Monatelang haben die Investoren ihre Ängste vor sich hergeschoben. Vorige Woche gingen sie in Deckung: Trotz der robusten Wachstumszahlen und prächtigen Ergebnisse bei etlichen Big-Tech-Werten stürzten die Aktienkurse auf der ganzen Breite ab. In der neuen Handelswoche dürften die Wahlen und steigende Covid-19-Fallzahlen für Unsicherheit sorgen.

Alle guten Dinge sind drei, sagt das Sprichwort, gelegentlich treten aber auch schlechte Dinge zu dritt auf. Wie in Europa nimmt in den USA die Zahl der Neuinfizierten mit dem Corona-Virus sprunghaft zu. Dies löst bei den Investoren Sorgen aus, die Konjunktur könnte nach den robusten Wachstumszahlen im dritten Quartal erneut abstürzen. Schwer zu verdauen war auch die Wucht des Selloff, das sämtliche Sektoren mitgerissen hat. Der Dow-Jones-Index für 30 Spitzenwerte brach um 6,5 Prozent auf 1 834 Punkte ein, der S&P-500 verlor 5,6 Prozent auf 3 270 Punkte und der Nasdaq wurde um 5,5 Prozent auf 10 912 Punkte zurückgestuft.

Sorgen um des Wachstum

Nicht zuletzt befürchten die Investoren, dass die Auszählung der Briefwahlstimmen das Ergebnis um Tage verzögern wird. Präsident Trump hat schon vor Wochen angedeutet, er werde im Falle eines Sieges seines Widersachers Joe Biden das Ergebnis prüfen lassen. Wahlexperten gehen davon aus, dass der Sieger auch einen Tag nach der Wahl nicht feststehen wird, es sei denn, einer der Kandidaten geht mit einem Erdrutsch aus den Wahlen hervor. Paradoxerweise scheint wirtschaftlich eigentlich alles in Ordnung zu sein.

Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen auf den niedrigsten Stand der Krise, das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 33,1 Prozent, die persönlichen Einkommen stiegen im September um 0,9 Prozent. Und der Anstieg der Löhne trug dazu bei, dass sowohl der Stimmungsindex der Uni Michigan als auch der Chicagoer Einkaufsmanagerindex die Erwartungen übertrafen. „Die Zahlen waren überraschend positiv“, zitiert das Wochenblatt Barron's den Chefanlagestrategen bei Prudential Financial, Quincy Krosby.

„Die Sorge ist, dass sich das Wachstum wegen Covid verlangsamt oder gar zum Stillstand kommen wird“. Zwei weitere Ereignisse rücken diese Woche ins Rampenlicht. Das erste ist der Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag. Volkswirte erwarten einen Anstieg von 650 000 neuen Arbeitsstellen außerhalb der Landwirtschaft und einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 7,7 Prozent von 7,9 Prozent im September.

Berichtssaison auf Hochtouren

Ein wichtiger Index ist bereits am Montag der US-Einkaufsmanagerindex für Oktober, der über die Lage in der verarbeitenden Industrie berichtet. Der Konsens der Fachleute geht von einer anhaltenden Verbesserung aus. Das gelte auch für den Index im Service-Bereich, der am Mittwoch ansteht, heißt es. Und tags darauf gibt die Notenbank Federal Reserve ihren geldpolitischen Kurs für die nächsten sechs Wochen bekannt. Fed-Chef Jerome Powell dürfte eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik signalisieren.

Nebenbei geht die Berichtssaison der Unternehmen für das dritte Quartal weiter. Clorox, Ingersoll Rand und Estée Lauder lassen sich heute in die Bücher schauen, es folgen Emerson Electric, Humana und Sysco morgen und Hilton Worldwide, MetLife, Qualcom am Mittwoch.

Der Zahlenreigen läuft am Donnerstag auf Hochtouren. Es berichten Alibaba Group, Barrick Gold, Bristol Myers Squibb, Duke Energy, General Motors, T-Mobile US und Uber Technologies.

