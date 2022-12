Der LCGB veranstaltet eine Protestkundgebung vor der Firmenzentrale. Der Vorwurf: eklatante Missstände im Betrieb würden ignoriert.

Sozialdialog

Dicke Luft beim Energieunternehmen SEO

Der LCGB veranstaltet eine Protestkundgebung vor der Firmenzentrale. Der Vorwurf: eklatante Missstände im Betrieb würden ignoriert.

(MeM) - Der Haussegen bei der SEO hängt schief. Der Sozialdialog würde missachtet – mehr noch: Mitarbeiter würden massiv eingeschüchtert, so der LCGB. Die Gewerkschaft rief darum am Freitag zu einer Protestkundgebung vor der Firmenzentrale in Stolzemburg auf, nachdem ein Brief an Energieminister Claude Turmes nicht die gewünschte Wirkung erzielt hatte. Hauptaktionäre der Société Électrique de l'Our (SEO) sind der luxemburgische Staat und die RWE Generation mit jeweils 40,43 Prozent.

Wie die Gewerkschaft erklärt, gebe es beim Energieunternehmen „eine Reihe von Missständen“, die „weder von der Generaldirektion, noch vom zuständigen Minister ernst genommen“ würden. Bemängelt wird bei den Personalvertretern „insbesondere die Missachtung der Rechte des Betriebsrats“.

Behinderung der Delegationsarbeit?

Ein LCGB-Delegierter sei ungerechtfertigt entlassen worden, während der Delegationsvorsitzende von der Firmenleitung ohne berechtigten Grund abgemahnt worden sei. Die Personalvertreter würden zudem daran gehindert, Stundenguthaben für die Delegationsarbeit zu nutzen, heißt es.

Weiter würde das Betriebsklima auch durch Ungleichbehandlungen zwischen den Abteilungen zerstört sowie „durch zahlreiche Dienstanweisungen, die die interne Betriebsordnung ersetzen“, so der LCGB. „Der häufige Wechsel der Arbeitspläne und Rückrufe aus dem Urlaub sowie die Ablehnung von Urlaubsanträgen haben dazu geführt, dass in den letzten drei Jahren über 30 Mitarbeiter den Betrieb freiwillig verlassen haben“, erklärt Carlo Wagener, Beigeordneter Gewerkschaftssekretär des LCGB.

Direktion will Personaldelegation treffen

Auf Nachfrage teilt die Direktion des Unternehmens mit, dass sie Anfang Dezember auf alle Vorwürfe, die ihr vonseiten des LCGB entgegengebracht wurden, schriftlich und detailliert geantwortet habe. Zu den vorgebrachten Beanstandungen hätten auch mehrere Gespräche zwischen der SEO und der Personaldelegation respektive dem LCGB stattgefunden. SEO-Direktor Paul Zeimet weiter: „Zudem ist es der SEO wichtig zu unterstreichen, dass sie weiter auf den sozialen Dialog setzt und eine weitere Sitzung mit der Personaldelegation angefragt hat.“ Dass stattdessen zu einer Protestkundgebung aufgerufen wurde, bedauere man.

Das Unternehmen mit rund 200 Beschäftigten betreibt unter anderem das Pumpspeicherkraftwerk in Vianden.

