Deux nouveaux directeurs pour la CSSF

Changements à la direction de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF): Marco Zwick devient le directeur en charge du métier OPC et Claude Wampach le directeur en charge de la surveillance bancaire.

Le Conseil de gouvernement a décidé mercredi de proposer au Grand-Duc la nomination de Marco Zwick comme directeur en charge du métier OPC et de Claude Wampach comme directeur en charge de la surveillance bancaire. D'après le communiqué du ministère des finances, ils prendront leurs fonctions au départ en retraite de Simone Delcourt et de Claude Simon, soit en date des 1er septembre 2018 et 1er janvier 2019 respectivement.

Le ministre des finances Pierre Gramegna explique qu'«avec Marco Zwick et Claude Wampach, la direction de la CSSF sera renforcée par deux experts dont les compétences sont bien établies et reconnues par le secteur. La CSSF sera ainsi en mesure de continuer à remplir ses missions de plus en plus nombreuses et complexes avec la diligence et la rigueur nécessaire, tout en gardant cet esprit d’innovation et de dialogue, qui font d’elle un véritable atout pour la place financière.»

Marco Zwick, de nationalité luxembourgeoise, a été membre du comité de direction exécutif de RBC Investor Services Bank SA depuis 2015. De 2005 à 2015, il a occupé des fonctions de responsable compliance et risk management auprès de Schroders Investment Management (Luxembourg) SA. Ce parcours a été précédé d’une expérience de plusieurs années auprès de différentes institutions bancaires luxembourgeoises. Marco Zwick est notamment détenteur d’un Master of Business Administration de la Sheffield Business School (Hallam University).