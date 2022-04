Energiepreise durchlaufen seit Wochen eine Achterbahnfahrt. In unserem Nachbarland müssen Verbraucher besonders tief in die Tasche greifen.

Tanken in Europa

Deutschland hat mit die höchsten Spritpreise in Europa

Energiepreise durchlaufen seit Wochen eine Achterbahnfahrt. In unserem Nachbarland müssen Verbraucher besonders tief in die Tasche greifen.

(dpa/lm) - Nur weniger Länder in Europa haben höhere Spritpreise als unser Nachbarland Deutschland. EU-weit wird der dortige Dieselpreis nur von Finnland und Schweden übertroffen, wie am Montag vom deutschen Statistischen Bundesamt veröffentlichte Zahlen zeigen. Zudem ist der Kraftstoff auch in der Schweiz teurer, wie aus Daten des Touring Club Schweiz hervorgeht. Laut dem Bundesamt kostete Diesel in Deutschland - Stand 4. April - 2,06 Euro pro Liter. Das sind 45 Cent mehr als im Nachbarland Polen. Neuere Zahlen liegen zwar für Deutschland vor, wo der Preis zuletzt noch einige Cent nachgegeben hat, nicht aber auf vergleichbarer Basis für die anderen EU-Länder.



Energie ab Mittwoch günstiger Die vereinbarte Senkung der Steuern tritt Mitte kommender Woche in Kraft.

Auch in anderen Nachbarstaaten Deutschlands ist Diesel sehr viel günstiger, beispielsweise im Großherzogtum. Seit Samstag, dem 9. April, liegt der Literpreis für Diesel in Luxemburg bei 1,68 Euro. In Österreich zahlt man indes 1,84 Euro und Frankreich 1,89 Euro pro Liter. Mit sinkender Preisdifferenz folgen auch Dänemark und Tschechien mit 1,93 Euro, Belgien mit 2,02 und die Niederlande mit 2,04 Euro. Den günstigsten Diesel in der EU gibt es auf Malta mit 1,21 Euro pro Liter und in Ungarn mit 1,42 Euro.





Unterschiedliche Steuern

Auch bei Superbenzin der Sorte E5 gehören unsere Nachbarn zu den teuersten Staaten in Europa. EU-weit war Deutschland am 4. April zusammen mit Griechenland mit 2,06 Euro pro Liter der drittteuerste Staat. Übertroffen wurden diese Preise von Finnland den Niederlanden und Dänemark, die Schweiz liegt in einer ähnlichen Dimension wie Deutschland. Die Preise in Polen für E5 liegen deutlich unter den deutschen, dort kostet der Liter 1,42 Euro. Hier beträgt die Preisdifferenz 64 Cent.

Auch Luxemburg schneidet im Vergleich erneut besser ab. Hier zahlt der Verbraucher derzeit 1,70 Euro für den Liter Super 95 (Stand 11. April). Ebenfalls hinter Deutschland liegen noch Österreich mit 1,72, Tschechien mit 1,81 und Frankreich mit 1,83 Euro pro Liter.

Ein zentraler Grund für die Differenzen sind unterschiedliche Steuern. Ab Mittwoch wird in Luxemburg eine Steuererleichterung auf Energieprodukte appliziert. Dies aufgrund eines Solidaritätsabkommen zwischen der Regierung, zwei Gewerkschaften und dem Patronat, das die in letzter Zeit rasant angestiegenen Energiepreise abfedern soll. Die Preise für Diesel, Benzin und Heizöl fallen demnach ab Mittwoch um 7,5 Cent. Die niedrigen Steuersätze gelten bis zum 31. Juli.

