(miz) - Für deutsche Pendler, die in Luxemburg arbeiten, ist es eine Erleichterung: Viele von ihnen haben die Möglichkeit, einen Teil ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus abzuarbeiten.



Das Gehalt für die in Deutschland abgearbeiteten Stunden muss aber auch in Deutschland statt in Luxemburg versteuert werden. Das ist der Fall, sobald der Arbeitnehmer pro Monat mehr als 18 Tage in Deutschland arbeitet.



Doch auch den Lohnsteuerausgleich, den Pendler am Jahresende in Luxemburg ausgezahlt bekommen, müssen sie in Deutschland versteuern. "Die deutsche Steuer fällt in dem Jahr an, in dem die Zahlungen durch den luxemburgischen Arbeitgeber dem Arbeitnehmer tatsächlich zugekommen sind", heißt es in einer Pressemeldung des Finanzamtes Trier.



Wird dieser zusätzliche Lohn nicht in einer luxemburgischen Lohnbescheinigung angegeben, muss der deutsche Steuerzahler sie in seiner Steuererklärung in Deutschland angeben.



Im Schreiben heißt es weiter, dass seit 2014 Arbeitgeber innerhalb der EU dazu verpflichtet sind, "über ihre nationale Finanzverwaltung dem Wohnsitzstaat eines Arbeitnehmers Informationen über Lohnzuflüsse elektronisch mitzuteilen." Die Ämter rechnen deshalb in den kommenden Jahren mit erheblichen Datenmengen, die diesbezüglich geprüft werden können.







